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Posted 10 октября, 03:56

Published 10 октября, 03:56

Modified 10 октября, 04:01

Updated 10 октября, 04:01

Ярмарки помешают движению в Уфе

Ярмарки помешают движению в Уфе

10 октября 2024, 03:56
Фото: 1MI
Власти Уфы зазывают жителей и гостей города на сельскохозяйственные ярмарки на длинных выходных — сообщение публикуют на ресурсах мэрии башкирской столицы.

Напомним, дни с 11 по 13 октября будут нерабочими — дополнительный выходной жители региона получили благодаря Дню Республики. Как его будут праздновать — читайте в материале Mkset. Стоит отметить, что в четверг, 10 октября, рабочее время также сокращено на один час.

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В связи с этим традиционные ярмарки выходного дня в Уфе будут проходить и в пятницу. Торговля развернётся как минимум на семи площадках — ознакомиться с адресами можно на ресурсах мэрии.

Отметим, что ради ярмарок введут одно транспортное ограничение — 11 и 12 октября с 07:00 до 16:00 водители не смогут пользоваться улицей Правды.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе перекроют несколько улиц для посвящения детей в «шаймуратовцы».

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