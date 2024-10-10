Ярмарки помешают движению в Уфе

Posted 10 октября, 03:56
Published 10 октября, 03:56
Modified 10 октября, 04:01
Updated 10 октября, 04:01
Напомним, дни с 11 по 13 октября будут нерабочими — дополнительный выходной жители региона получили благодаря Дню Республики. Как его будут праздновать — читайте в материале Mkset. Стоит отметить, что в четверг, 10 октября, рабочее время также сокращено на один час.
В связи с этим традиционные ярмарки выходного дня в Уфе будут проходить и в пятницу. Торговля развернётся как минимум на семи площадках — ознакомиться с адресами можно на ресурсах мэрии.
Отметим, что ради ярмарок введут одно транспортное ограничение — 11 и 12 октября с 07:00 до 16:00 водители не смогут пользоваться улицей Правды.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе перекроют несколько улиц для посвящения детей в «шаймуратовцы».