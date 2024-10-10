Ярмарки помешают движению в Уфе

Напомним, дни с 11 по 13 октября будут нерабочими — дополнительный выходной жители региона получили благодаря Дню Республики. Как его будут праздновать — читайте в материале Mkset. Стоит отметить, что в четверг, 10 октября, рабочее время также сокращено на один час.