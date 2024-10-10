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Posted 10 октября, 14:27

Published 10 октября, 14:27

Modified 10 октября, 14:27

Updated 10 октября, 14:27

Волонтеры и регоператоры поделились опытом экопросвещения на РЭФ-2024

Волонтеры и регоператоры поделились опытом экопросвещения на РЭФ-2024

10 октября 2024, 14:27
Фото: РЭО
В ходе сессии «Опыт экологического просвещения населения в сфере экономики замкнутого цикла», которая прошла 9 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ), представители общественных организаций и региональных операторов обсудили вопросы экопросвещения взрослых и детей в России.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в регионах Российской Федерации, в больших городах и малых населенных пунктах, реализуется множество экологических проектов разных уровней и всевозможных тематик. Это позволяет с каждым днем повышать уровень экологической осознанности россиян в области экономики замкнутого цикла. Работа над проектами осуществляется силами волонтеров и компаний из отрасли обращения с отходами. На РЭФ они нашли точки соприкосновения, чтобы аккумулировать свои силы для дальнейшей работы с гражданами.

Отраслевые эксперты обменялись опытом эффективных практик экопросвещения россиян, обсудив действующие инструменты и методики, благодаря которым растут осведомленность и мотивация жителей нашей страны к ответственному отношению к окружающей среде. Специалисты договорились продолжать обмен опытом вне пространства форума, пишет gorod55.ru.

Также в качестве участников сессии выступили: руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский, замгендиректора АО «Куприт» Сергей Воронин, депутат Череповецкой городской думы Андрей Гуляев, пресс-секретарь АО «Чистая планета» Анна Жарикова и экологический тренер Елена Микишева.

Модератором сессии стала учредитель проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова.

7–9 октября 2024 года в РФ прошел Российский экологический форум. В его состав вошли молодежный день и деловая программа. Организаторами события стали РЭО, Правительство России и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

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