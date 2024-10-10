Волонтеры и регоператоры поделились опытом экопросвещения на РЭФ-2024

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в регионах Российской Федерации, в больших городах и малых населенных пунктах, реализуется множество экологических проектов разных уровней и всевозможных тематик. Это позволяет с каждым днем повышать уровень экологической осознанности россиян в области экономики замкнутого цикла. Работа над проектами осуществляется силами волонтеров и компаний из отрасли обращения с отходами. На РЭФ они нашли точки соприкосновения, чтобы аккумулировать свои силы для дальнейшей работы с гражданами.