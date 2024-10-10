В Уфе застроят квартал напротив «Ар-Рахим»

Речь идёт о квартале между «Салаваткой», а также тремя улицами — Мингажева, Новомостовой и Коммунистической. Проектировать территорию будет компания-застройщик «Губернаторский дом», которой владеет и управляет предприниматель Артур Киямов. Сама фирма была зарегистрирована в апреле 2017 года.