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Posted 10 октября, 14:26

Published 10 октября, 14:26

Modified 10 октября, 14:28

Updated 10 октября, 14:28

В Уфе застроят квартал напротив «Ар-Рахим»

В Уфе застроят квартал напротив «Ар-Рахим»

10 октября 2024, 14:26
Фото: пресс-служба главы РБ
Мэрия башкирской столицы дала добро на разработку ещё одного участка в районе многострадальной мечети-долгостроя на въезде в город — гласит документ уфимских властей, опубликованный в четверг, 10 октября.

Речь идёт о квартале между «Салаваткой», а также тремя улицами — Мингажева, Новомостовой и Коммунистической. Проектировать территорию будет компания-застройщик «Губернаторский дом», которой владеет и управляет предприниматель Артур Киямов. Сама фирма была зарегистрирована в апреле 2017 года.

Площадь разрабатываемой территории составляет около 13,8 га. Предположительно, застраивать квартал будут преимущественно жилыми высотками.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Уфе отдали под застройку квартал в непосредственной близости к «Ар-Рахим». Застройщик выиграл аукцион на право заключения контракта за ₽30 млн.

Мэрия Уфы дала добро на создание делового квартала
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются создать деловой квартал вдоль проспекта Салавата Юлаева.

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