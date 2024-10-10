В Уфе застроят квартал напротив «Ар-Рахим»

Posted 10 октября, 14:26
Published 10 октября, 14:26
Modified 10 октября, 14:28
Updated 10 октября, 14:28
Речь идёт о квартале между «Салаваткой», а также тремя улицами — Мингажева, Новомостовой и Коммунистической. Проектировать территорию будет компания-застройщик «Губернаторский дом», которой владеет и управляет предприниматель Артур Киямов. Сама фирма была зарегистрирована в апреле 2017 года.
Площадь разрабатываемой территории составляет около 13,8 га. Предположительно, застраивать квартал будут преимущественно жилыми высотками.
Отметим, что в сентябре 2024 года в Уфе отдали под застройку квартал в непосредственной близости к «Ар-Рахим». Застройщик выиграл аукцион на право заключения контракта за ₽30 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются создать деловой квартал вдоль проспекта Салавата Юлаева.