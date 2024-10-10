В Уфе ввели QR-коды

Posted 10 октября, 02:00
Published 10 октября, 02:00
Modified 10 октября, 03:41
Updated 10 октября, 03:41
К счастью, к коронавирусу нововведение никакого отношения не имеет. QR-кодами оснастят общественный транспорт города — он будет использования для быстрой оплаты проезда. Табличку с кодом можно будет отсканировать и совершить перевод, кроме того, её оснастят NFC-чипом — устройва с наличием соответствующего модуля можно будет просто приложить к метке.
Отметим, что до конца октября 2024 года пассажирам, оплачивающим проезд таким способом, будет предоставляться скидка в 13 ₽.
Как сообщал Mkset, нововведение власти Башкирии анонсировали ещё в конце сентября. Чиновники с гордостью сообщали, что бесконтактный способ оплаты посредством NFC в регионе введут первым среди всех субъектов Российской Федерации.
Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе резко выросло число аварий с участием общественного транспорта.