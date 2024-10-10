В Уфе ввели QR-коды

К счастью, к коронавирусу нововведение никакого отношения не имеет. QR-кодами оснастят общественный транспорт города — он будет использования для быстрой оплаты проезда. Табличку с кодом можно будет отсканировать и совершить перевод, кроме того, её оснастят NFC-чипом — устройва с наличием соответствующего модуля можно будет просто приложить к метке.