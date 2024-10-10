В Уфе исчезли ₽573 млн дольщиков

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовной дело по громкому мошенничеству в сфере долевого строительства в Уфе. Перед законом за обман дольщиков ответят топ-менеджеры межрегиональной торгово-промышленной компании «Маштехресурсы». В отношении кого именно было возбуждено дело по мошенничеству с долевым строительством, ведомство не уточняет.



Вместе с тем известно, что двум топ-менеджерам вменяют обман 266 дольщиков. Все они в период с апреля 2015 года по июнь 2022 года приобретали недвижимость в ЖК «Первомайский» в Уфе. Кто-то вкладывался в квартиры, кто-то покупал офисы, кто-то — места на подземной стоянке. Ни один из дольщиков своей покупки так и не увидел. Все 266 кредиторов строительства были признаны обманутыми. Они получили компенсации от Фонда развития территорий.



