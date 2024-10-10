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Posted 10 октября, 09:35

Published 10 октября, 09:35

Modified 10 октября, 10:52

Updated 10 октября, 10:52

Дело дольщиков дошло до суда в Уфе

В Уфе исчезли ₽573 млн дольщиков

10 октября 2024, 09:35
Фото: mkset.ru

Дело дольщиков дошло до суда в Уфе

Следствие вменяет бизнесменам длившийся семь лет крупномасштабный обман почти трёх сотен покупателей недвижимости, сообщает в четверг, 10 октября, пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовной дело по громкому мошенничеству в сфере долевого строительства в Уфе. Перед законом за обман дольщиков ответят топ-менеджеры межрегиональной торгово-промышленной компании «Маштехресурсы». В отношении кого именно было возбуждено дело по мошенничеству с долевым строительством, ведомство не уточняет.

Вместе с тем известно, что двум топ-менеджерам вменяют обман 266 дольщиков. Все они в период с апреля 2015 года по июнь 2022 года приобретали недвижимость в ЖК «Первомайский» в Уфе. Кто-то вкладывался в квартиры, кто-то покупал офисы, кто-то — места на подземной стоянке. Ни один из дольщиков своей покупки так и не увидел. Все 266 кредиторов строительства были признаны обманутыми. Они получили компенсации от Фонда развития территорий.

Известно, что всего пропали более ₽573 млн дольщиков. Как выяснило следствие, топ-менеджеры спустили деньги вкладчиков совсем не на строительство. Точку в деле поставит Октябрьский районный суд Уфы, который оценит степень вины бизнесменов и все установит все детали исчезновения денег.

Интересные детали о расследовании крупномасштабного мошенничество с ЖК «Первомайский» сообщили в Следкоме Башкирии. Так, в рамках обеспечения иска у топ-менеджеров арестовали недвижимость и имущество на сумму около ₽900. В этот список вошли загородная вилла и сам долгострой. Объем уголовного дела составил 66 тяжелый томов. Обманутым дольщикам выплатили компенсацию почти на миллиард рублей.

Видео: mkset.ru.
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