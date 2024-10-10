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Posted 10 октября, 04:07

Published 10 октября, 04:07

Modified 10 октября, 06:47

Updated 10 октября, 06:47

В школе без крыши учатся уфимские дети

В школе без крыши учатся уфимские дети

10 октября 2024, 04:07
Фото: Telegram / Уфа №1
Сюжет
Дети
Жители башкирской столицы жалуются на состояние здания одного из среднеобразовательных учреждений, обращения горожан публикуются в местных сообществах в соцсетях и мессенджерах.

Судя по фото, речь идёт о гимназии №64 им. В. В. Горбатко, которая расположена в районе «Театра кукол». На кадре можно увидеть, что один из корпусов здания не имеет крыши. Автор публикации утверждает, что школьники «вынуждены обучаться в таких условиях».

В администрации Орджоникидзевского района города Mkset разъяснили, что опасные участки в школе огорожены — учебный процесс там не проводится.

— В настоящее время в гимназии № 64 производится капремонт шатровой и плоской кровли с утеплением чердачного перекрытия в здании. Опасные участки на территории гимназии огорожены. Ремонтные работы производятся после завершения учебного процесса, — гласит ответ властей.
График школьных каникул в Башкирии
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Ранее Mkset информировал о том, когда в Башкирии начнутся школьные каникулы и через сколько недель стоит ждать следующих длинных выходных.

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