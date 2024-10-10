В школе без крыши учатся уфимские дети

Судя по фото, речь идёт о гимназии №64 им. В. В. Горбатко, которая расположена в районе «Театра кукол». На кадре можно увидеть, что один из корпусов здания не имеет крыши. Автор публикации утверждает, что школьники «вынуждены обучаться в таких условиях».