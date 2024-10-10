В школе без крыши учатся уфимские дети

Posted 10 октября, 04:07
Published 10 октября, 04:07
Modified 10 октября, 06:47
Updated 10 октября, 06:47
Судя по фото, речь идёт о гимназии №64 им. В. В. Горбатко, которая расположена в районе «Театра кукол». На кадре можно увидеть, что один из корпусов здания не имеет крыши. Автор публикации утверждает, что школьники «вынуждены обучаться в таких условиях».
В администрации Орджоникидзевского района города Mkset разъяснили, что опасные участки в школе огорожены — учебный процесс там не проводится.
— В настоящее время в гимназии № 64 производится капремонт шатровой и плоской кровли с утеплением чердачного перекрытия в здании. Опасные участки на территории гимназии огорожены. Ремонтные работы производятся после завершения учебного процесса, — гласит ответ властей.
Ранее Mkset информировал о том, когда в Башкирии начнутся школьные каникулы и через сколько недель стоит ждать следующих длинных выходных.