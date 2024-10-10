В РЭО сообщили о возможности уплаты долга за вывоз ТКО через «Госуслуги»

Posted 10 октября, 11:10
Published 10 октября, 11:10
Modified 10 октября, 11:10
Updated 10 октября, 11:10
По информации портала 56orb.ru, об этом на сессии «Организационно-экономические проблемы функционирования региональных операторов по обращению с ТКО в России», прошедшей в рамках Российского экологического форума, рассказал Алексей Макрушин, заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой.
Макрушин отметил, что ведомство работает над этим вопросом вместе с Министерством строительства и ЖКХ. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время можно будет уплачивать долг и получать уведомления о том, что организация будет подавать в суд, через «Госуслуги». По его словам министерство планирует запустить данный функционал до конца года.
Он также поддержал предложение Бориса Прокопьева, исполнительного директора ассоциации «Чистая страна», учитывать в тарифе расходы по безнадежным долгами и связанные с госпошлинами. Предложения в виде проекта соответствующего НПА уже направлены в ФАС и Минприроды РФ.
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что уровень собираемости платежей за вывоз ТКО в России высокий. Он пояснил, что источник финансирования сортировки — тариф граждан, который сейчас собирается достаточно хорошо. В среднем по стране данный показатель превышает 93%. Среди лидеров он назвал Северо-Запад и ЦФО, а в отстающих — Дальний Восток и Северо-Кавказский ФО. По его словам, собираемость платежей говорит о том, что проблема с финансовой стабильностью в данной отрасли решена.
На сегодняшний день в стране определены 274 зоны деятельности региональных операторов, в 260 из которых оказывается коммунальная услуга.