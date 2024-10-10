В РЭО сообщили о возможности уплаты долга за вывоз ТКО через «Госуслуги»

Макрушин отметил, что ведомство работает над этим вопросом вместе с Министерством строительства и ЖКХ. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время можно будет уплачивать долг и получать уведомления о том, что организация будет подавать в суд, через «Госуслуги». По его словам министерство планирует запустить данный функционал до конца года.