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Posted 10 октября, 11:10

Published 10 октября, 11:10

Modified 10 октября, 11:10

Updated 10 октября, 11:10

В РЭО сообщили о возможности уплаты долга за вывоз ТКО через «Госуслуги»

В РЭО сообщили о возможности уплаты долга за вывоз ТКО через «Госуслуги»

10 октября 2024, 11:10
Фото: 1MI
Российский экологический оператор рассмотрит возможность уплаты долгов за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов через «Госуслуги».

По информации портала 56orb.ru, об этом на сессии «Организационно-экономические проблемы функционирования региональных операторов по обращению с ТКО в России», прошедшей в рамках Российского экологического форума, рассказал Алексей Макрушин, заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой.

Макрушин отметил, что ведомство работает над этим вопросом вместе с Министерством строительства и ЖКХ. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время можно будет уплачивать долг и получать уведомления о том, что организация будет подавать в суд, через «Госуслуги». По его словам министерство планирует запустить данный функционал до конца года.

Он также поддержал предложение Бориса Прокопьева, исполнительного директора ассоциации «Чистая страна», учитывать в тарифе расходы по безнадежным долгами и связанные с госпошлинами. Предложения в виде проекта соответствующего НПА уже направлены в ФАС и Минприроды РФ.

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что уровень собираемости платежей за вывоз ТКО в России высокий. Он пояснил, что источник финансирования сортировки — тариф граждан, который сейчас собирается достаточно хорошо. В среднем по стране данный показатель превышает 93%. Среди лидеров он назвал Северо-Запад и ЦФО, а в отстающих — Дальний Восток и Северо-Кавказский ФО. По его словам, собираемость платежей говорит о том, что проблема с финансовой стабильностью в данной отрасли решена.

На сегодняшний день в стране определены 274 зоны деятельности региональных операторов, в 260 из которых оказывается коммунальная услуга.

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