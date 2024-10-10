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Posted 10 октября, 19:54

Published 10 октября, 19:54

Modified 10 октября, 19:54

Updated 10 октября, 19:54

В первые часы «Цифрового диктанта» в акции приняли участие более 50 тысяч человек

В первые часы «Цифрового диктанта» в акции приняли участие более 50 тысяч человек

10 октября 2024, 19:54
Фото: РАЭК
10 октября в Москве на площадке генерального партнера «Авито» прошло открытие пятого сезона всероссийской акции «Цифровой диктант». Акцию признали самой масштабной в России проверкой знаний в сфере цифровой грамотности.

В диктанте, который будет проводиться с 10 по 28 октября, примут участие жители всех регионов РФ. Об этом пишет NashGorod.

В роли ведущих открытия в формате ток-шоу выступили директор РАЭК, идеолог акции Сергей Гребенников и амбассадор RUTUBE, телеведущая, блогер, комик Женя Искандарова. В рамках ток-шоу представители бизнеса и государства обсудили главные цели проведения акции на этот год и вспомнили успехи прошлого сезона.

С приветственным словом к участникам обратился Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России. Он сказал, что «Цифровой диктант» следует воспринимать не как обычное тестирование, а как значимое мероприятие. Учиться, с его точки зрения, никогда не поздно, и в цифровой грамотности необходима непрерывная учеба, поскольку технологии, навыки и возможности постоянно развиваются.

Акция обеспечивает уникальную возможность стать грамотнее для граждан всех возрастов — от школьников до пожилых людей, для всех, кто занимается цифровой деятельностью. Также Евгений Хасин пожелал каждому участнику успешного прохождения диктанта и приобретения нового ценного опыта.

В роли организатора акции в этом году выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Информационным партнером стал медиахолдинг 1MI.

Директор РАЭК и идеолог «Цифрового диктанта» Сергей Гребенников выразил уверенность в том, что всероссийская акция «Цифровой диктант» поможет создать безопасное интернет-пространство для каждого пользователя Рунета, детей и взрослых, а также обеспечит обществу, бизнесу и государству поддержку в борьбе с киберугрозами в Сети.

Ежегодно свои двери для проведения «Цифрового диктанта» открывают образовательные учреждения — школы, университеты, а также библиотеки. В текущем году жители регионов смогут пройти «Цифровой диктант» в сотнях библиотек в разных уголках страны.

После официальной части участники сами прошли диктант прямо на площадке сервиса «Авито».

Стоит напомнить, что пройти «Цифровой диктант» и проверить себя на знание основ цифровой грамотности можно в период с 10 по 28 октября на официальном сайте цифровойдиктант.рф.

Также на официальном сайте акции доступна интерактивная карта, которая демонстрирует работу очных региональных площадок, в рамках которых каждый сможет написать «Цифровой диктант», а также прослушать образовательные лекции и мастер-классы.

#Общество
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