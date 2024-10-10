В первые часы «Цифрового диктанта» в акции приняли участие более 50 тысяч человек

С приветственным словом к участникам обратился Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России. Он сказал, что «Цифровой диктант» следует воспринимать не как обычное тестирование, а как значимое мероприятие. Учиться, с его точки зрения, никогда не поздно, и в цифровой грамотности необходима непрерывная учеба, поскольку технологии, навыки и возможности постоянно развиваются.