В первые часы «Цифрового диктанта» в акции приняли участие более 50 тысяч человек

Posted 10 октября, 19:54
Published 10 октября, 19:54
Modified 10 октября, 19:54
Updated 10 октября, 19:54
В диктанте, который будет проводиться с 10 по 28 октября, примут участие жители всех регионов РФ. Об этом пишет NashGorod.
В роли ведущих открытия в формате ток-шоу выступили директор РАЭК, идеолог акции Сергей Гребенников и амбассадор RUTUBE, телеведущая, блогер, комик Женя Искандарова. В рамках ток-шоу представители бизнеса и государства обсудили главные цели проведения акции на этот год и вспомнили успехи прошлого сезона.
С приветственным словом к участникам обратился Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России. Он сказал, что «Цифровой диктант» следует воспринимать не как обычное тестирование, а как значимое мероприятие. Учиться, с его точки зрения, никогда не поздно, и в цифровой грамотности необходима непрерывная учеба, поскольку технологии, навыки и возможности постоянно развиваются.
Акция обеспечивает уникальную возможность стать грамотнее для граждан всех возрастов — от школьников до пожилых людей, для всех, кто занимается цифровой деятельностью. Также Евгений Хасин пожелал каждому участнику успешного прохождения диктанта и приобретения нового ценного опыта.
В роли организатора акции в этом году выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Информационным партнером стал медиахолдинг 1MI.
Директор РАЭК и идеолог «Цифрового диктанта» Сергей Гребенников выразил уверенность в том, что всероссийская акция «Цифровой диктант» поможет создать безопасное интернет-пространство для каждого пользователя Рунета, детей и взрослых, а также обеспечит обществу, бизнесу и государству поддержку в борьбе с киберугрозами в Сети.
Ежегодно свои двери для проведения «Цифрового диктанта» открывают образовательные учреждения — школы, университеты, а также библиотеки. В текущем году жители регионов смогут пройти «Цифровой диктант» в сотнях библиотек в разных уголках страны.
После официальной части участники сами прошли диктант прямо на площадке сервиса «Авито».
Стоит напомнить, что пройти «Цифровой диктант» и проверить себя на знание основ цифровой грамотности можно в период с 10 по 28 октября на официальном сайте цифровойдиктант.рф.
Также на официальном сайте акции доступна интерактивная карта, которая демонстрирует работу очных региональных площадок, в рамках которых каждый сможет написать «Цифровой диктант», а также прослушать образовательные лекции и мастер-классы.