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Posted 10 октября, 03:48

Published 10 октября, 03:48

Modified 10 октября, 03:50

Updated 10 октября, 03:50

Уфу перекроют ради «шаймуратовцев»

Уфу перекроют ради «шаймуратовцев»

10 октября 2024, 03:48
Фото: 1MI
Водителей башкирской столицы предупредили об ограничениях для транспорта — сообщения опубликованы на ресурсах мэрии города.

Так, в четверг, 10 октября, с 08:00 до 13:00 автолюбители не смогут проехать по части улицы Театральной — речь идёт об отрезке в пределах перекрёстков с Пушкина и Заки Валиди. Как пояснили в администрации, в это время будет проводиться репетиция посвящения учеников классов им. генерал-майора Шаймуратова в ряды «шаймуратовцев».

Сама же церемония состоится в пятницу, 11 октября — в дату празднования Дня Республики. Перекроют для этого участок улицы Пушкина — от Цюрупы до Ленина — и часть улицы Советской — от Заки Валиди до Октябрьский Революции. Ограничения действуют с 08:00 до 13:00.

Отметим, что по этим дорогам идёт маршрут у ряда автобусов. Их схемы проезда временно изменяется — ознакомиться с коррективами в маршрутах можно на карточках, подготовленных администрацией Уфы.

Ранее Mkset сообщал о том, что в автобусах башкирской столицы были введены QR-коды.

В Уфе ввели QR-коды
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