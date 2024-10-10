Уфу перекроют ради «шаймуратовцев»

Так, в четверг, 10 октября, с 08:00 до 13:00 автолюбители не смогут проехать по части улицы Театральной — речь идёт об отрезке в пределах перекрёстков с Пушкина и Заки Валиди. Как пояснили в администрации, в это время будет проводиться репетиция посвящения учеников классов им. генерал-майора Шаймуратова в ряды «шаймуратовцев».