Уфу перекроют ради «шаймуратовцев»

Posted 10 октября, 03:48
Published 10 октября, 03:48
Modified 10 октября, 03:50
Updated 10 октября, 03:50
Так, в четверг, 10 октября, с 08:00 до 13:00 автолюбители не смогут проехать по части улицы Театральной — речь идёт об отрезке в пределах перекрёстков с Пушкина и Заки Валиди. Как пояснили в администрации, в это время будет проводиться репетиция посвящения учеников классов им. генерал-майора Шаймуратова в ряды «шаймуратовцев».
Сама же церемония состоится в пятницу, 11 октября — в дату празднования Дня Республики. Перекроют для этого участок улицы Пушкина — от Цюрупы до Ленина — и часть улицы Советской — от Заки Валиди до Октябрьский Революции. Ограничения действуют с 08:00 до 13:00.
Отметим, что по этим дорогам идёт маршрут у ряда автобусов. Их схемы проезда временно изменяется — ознакомиться с коррективами в маршрутах можно на карточках, подготовленных администрацией Уфы.