Уфимцы себя не ценят

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Posted 10 октября, 08:27

Published 10 октября, 08:27

Modified 10 октября, 08:29

Updated 10 октября, 08:29

В Башкирии увеличили зарплаты

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10 октября 2024, 08:27
Фото: 1MI

В Башкирии увеличили зарплаты

Работодатели в Башкортостане активно поднимают зарплатные предложения, сообщают в четверг, 10 октября, аналитики платформы онлайн-рекрутинга.

Специалисты провели исследование и выяснили, что в Башкирии наблюдается настоящий рост заработных плат. С января по сентябрь 2024 года средняя предлагаемая зарплата в регионе достигла 64 859 рублей, что немного ниже общероссийского показателя в 70 000 рублей. Однако, несмотря на это, работодатели продолжают увеличивать свои предложения, и динамика впечатляет: с начала 2024 года зарплаты выросли на 16%, что составляет 9 031 рубль.

Интересно, что средние ожидания соискателей остаются на уровне 60 000 рублей. Это означает, что работодатели, похоже, готовы предлагать больше, чем ожидают сами кандидаты. Например, в январе средние зарплатные предложения составляли 55 828 рублей, но к июню они уже поднялись до 62 900 рублей. В августе этот показатель достиг рекорда — 65 525 рублей, а в сентябре немного снизился до 64 859 рублей.

— Рост зарплат наблюдается уже несколько лет и является следствием усугубления ситуации с дефицитом людей, инфляцией и курсовой нестабильности, — комментирует Наталья Данина, главный эксперт сервиса онлайн-рекрутинга по рынку труда.

Как ранее сообщал Mkset, в регионе открываются новые горизонты для пенсионеров, желающих продолжить трудовую деятельность.

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