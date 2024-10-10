Уфимцы себя не ценят

Posted 10 октября, 08:27
Published 10 октября, 08:27
Modified 10 октября, 08:29
Updated 10 октября, 08:29
Специалисты провели исследование и выяснили, что в Башкирии наблюдается настоящий рост заработных плат. С января по сентябрь 2024 года средняя предлагаемая зарплата в регионе достигла 64 859 рублей, что немного ниже общероссийского показателя в 70 000 рублей. Однако, несмотря на это, работодатели продолжают увеличивать свои предложения, и динамика впечатляет: с начала 2024 года зарплаты выросли на 16%, что составляет 9 031 рубль.
Интересно, что средние ожидания соискателей остаются на уровне 60 000 рублей. Это означает, что работодатели, похоже, готовы предлагать больше, чем ожидают сами кандидаты. Например, в январе средние зарплатные предложения составляли 55 828 рублей, но к июню они уже поднялись до 62 900 рублей. В августе этот показатель достиг рекорда — 65 525 рублей, а в сентябре немного снизился до 64 859 рублей.
— Рост зарплат наблюдается уже несколько лет и является следствием усугубления ситуации с дефицитом людей, инфляцией и курсовой нестабильности, — комментирует Наталья Данина, главный эксперт сервиса онлайн-рекрутинга по рынку труда.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе открываются новые горизонты для пенсионеров, желающих продолжить трудовую деятельность.