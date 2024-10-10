Уфимцы себя не ценят

Специалисты провели исследование и выяснили, что в Башкирии наблюдается настоящий рост заработных плат. С января по сентябрь 2024 года средняя предлагаемая зарплата в регионе достигла 64 859 рублей, что немного ниже общероссийского показателя в 70 000 рублей. Однако, несмотря на это, работодатели продолжают увеличивать свои предложения, и динамика впечатляет: с начала 2024 года зарплаты выросли на 16%, что составляет 9 031 рубль.