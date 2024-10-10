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Posted 10 октября, 11:40

Published 10 октября, 11:40

Modified 10 октября, 11:40

Updated 10 октября, 11:40

Перспективы хорошей работы тают в Уфе

Уфа перестает вселять надежду

10 октября 2024, 11:40
Фото: 1MI

Перспективы хорошей работы тают в Уфе

Год от года жители Уфы все меньше верят в карьерные перспективы в пределах столицы Башкирии, указывают данные опроса «SuperJob».

Среди множества городов, жители выделяют Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Казань как наиболее благоприятные для карьерного роста. Уфы в этом списке не оказалось. Две трети респондентов опроса не видят надежд на хорошую должность, оставаясь в городе.

В 2024 году в Уфе 31% опрошенных рекрутинговым сервисом считают свой город идеальным для профессионального продвижения. В 2022 году так считали 32% респондентов опроса, в 2021 — 36%, в 2020 — 40%, в 2018 — 49%, а в 2014 — 47%.

Стоит отметить, что в 2024 году несколько городов преодолели 50%-ный порог в оценках карьерных возможностей: Екатеринбург (55%), Тюмень (52%) и вечный визави Уфы — Казань (51%).

За последний год в большинстве крупных городов наблюдается рост оптимизма среди экономически активного населения в отношении карьерных перспектив: так, в Тюмени уровень положительных отзывов увеличился на 21%, в Екатеринбурге, Краснодаре и Ижевске — на 15%, тогда как в Перми этот показатель повысился на 14%. В Уфе же идет обратная динамика: год от года карьерные перспективы жители года оценивают все ниже и ниже.

Опрос был проведен среди пользователей портала из крупных городов России в августе–сентябре 2024 года.

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Напомним, ранее Mkset сообщал о небывалом спросе на рынке труда на водителей. Им в Уфе теперь предлагают по ₽160 000/месяц.

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