Уфа перестает вселять надежду

За последний год в большинстве крупных городов наблюдается рост оптимизма среди экономически активного населения в отношении карьерных перспектив: так, в Тюмени уровень положительных отзывов увеличился на 21%, в Екатеринбурге, Краснодаре и Ижевске — на 15%, тогда как в Перми этот показатель повысился на 14%. В Уфе же идет обратная динамика: год от года карьерные перспективы жители года оценивают все ниже и ниже.



Опрос был проведен среди пользователей портала из крупных городов России в августе–сентябре 2024 года.