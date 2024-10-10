Туристам в Башкирии показывают потомство Хабирова

Posted 10 октября, 04:25
Published 10 октября, 04:25
Modified 10 октября, 06:18
Updated 10 октября, 06:18
Маршрут получил название «Тропою Зубра» — по нему будут проводиться экскурсии к местам разведения европейских зубров, завоз которых в Башкирию курировал глава региона Радий Хабиров.
Проводятся туры в районе Мурадымовского ущелья. Кроме как посмотреть на редких животных, в программу для отдыхающих входит знакомство с местным визит-центром и фотосессию. Записаться можно за 5-7 дней до поездки.
Напомним, сразу 18 взрослых особей зубров транспортировали в Башкирию в 2023 году из Беларуси для их разведения. Ранее сообщал о том, что в природном парке разрешили интродукцию этого вида.