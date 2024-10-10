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Posted 10 октября, 04:25

Published 10 октября, 04:25

Modified 10 октября, 06:18

Updated 10 октября, 06:18

Увидеть зубров за деньги предлагают в Башкирии

Туристам в Башкирии показывают потомство Хабирова

10 октября 2024, 04:25
Фото: 1MI

Увидеть зубров за деньги предлагают в Башкирии

О новом туристическом маршруте на территории Республики Башкортостан рассказали в региональном Минприроды.

Маршрут получил название «Тропою Зубра» — по нему будут проводиться экскурсии к местам разведения европейских зубров, завоз которых в Башкирию курировал глава региона Радий Хабиров.

Проводятся туры в районе Мурадымовского ущелья. Кроме как посмотреть на редких животных, в программу для отдыхающих входит знакомство с местным визит-центром и фотосессию. Записаться можно за 5-7 дней до поездки.

Напомним, сразу 18 взрослых особей зубров транспортировали в Башкирию в 2023 году из Беларуси для их разведения. Ранее сообщал о том, что в природном парке разрешили интродукцию этого вида.

Фото: Анатолий Ермоленко
В Уфе спасли сбитую машиной белку
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Как сообщал Mkset, в столице Башкирии в конце сентября волонтёры и ветеринары спасли бельчонка, едва не погибшего под колёсами автомобиля. За жизнь зверька долго боролись и боялись, что он не выживет, однако усилия себя оправдали.

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