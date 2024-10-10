Стрельба в Уфе — что известно к этому часу

Posted 10 октября, 16:13
Published 10 октября, 16:13
Modified 10 октября, 16:15
Updated 10 октября, 16:15
Как пишет один из Telegram-каналов, от рук вандалов пострадал баннер «соляной комнаты» в микрорайоне Шакша. Социальный объект принадлежит АНО «Чистотел» — его открыли в 2024 году для бесплатного посещения.
На записях с видеокамеры центра галотерапии видно, как двое молодых людей, судя по всему, из пневматического пистолета, совершают несколько выстрелов в сторону вывески. Позже вандалы подходят к «мишени» и любуются результатами своих действий.
— Вот она, молодёжь Шакши. Достали пистолетик где-то и ходят, стреляют во всё, что можно. Даже не думают, что отлететь может этот шарик кому-нибудь в глаз, — комментирует владелец объекта Владислав Насретдинов.
Утверждается, что МВД начало по факту инцидента проверку — видеозапись уже передали в правоохранительные органы.