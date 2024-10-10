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Posted 10 октября, 16:37

Published 10 октября, 16:37

Modified 10 октября, 16:39

Updated 10 октября, 16:39

Стихия разыграется в Башкирии на День Республики

Стихия разыграется в Башкирии на День Республики

10 октября 2024, 16:37
Фото: 1MI
Синоптики башкортостанского управления Гидрометцентра выступили с тревожным прогнозом на длинные выходные.

В пятницу, 11 октября, синоптики ждут снегопады и осадки в виде мокрого снега. Оперативные службы также предупреждают о возможности о гололёда, а также налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер на большей части Республики будет умеренным, однако в отдельных частях возможны сильные порывы. Ночью в Башкирии похолодает до 0°C… -5°C. Днём же воздух разогреется лишь до 0°C… +5°C.

Чуть спокойнее будет суббота, 12 октября. День пройдёт без существенных осадков, лишь в восточных районах прогнозирует небольшой снег. Ночью столбики термометров окажутся на отметках -3°C… -8°C, а днём дойдут до 0°C… +5°C.

В воскресенье, 13 октября, похолодает ещё сильнее. В тёмное время суток температура воздуха также опустится до -3°C… -8°C, однако в восточных районах — сразу до -13°C. Днём синоптики обещают не выше +3°C… +8°C.

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