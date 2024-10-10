Стихия разыграется в Башкирии на День Республики

Posted 10 октября, 16:37
Published 10 октября, 16:37
Modified 10 октября, 16:39
Updated 10 октября, 16:39
В пятницу, 11 октября, синоптики ждут снегопады и осадки в виде мокрого снега. Оперативные службы также предупреждают о возможности о гололёда, а также налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер на большей части Республики будет умеренным, однако в отдельных частях возможны сильные порывы. Ночью в Башкирии похолодает до 0°C… -5°C. Днём же воздух разогреется лишь до 0°C… +5°C.
Чуть спокойнее будет суббота, 12 октября. День пройдёт без существенных осадков, лишь в восточных районах прогнозирует небольшой снег. Ночью столбики термометров окажутся на отметках -3°C… -8°C, а днём дойдут до 0°C… +5°C.
В воскресенье, 13 октября, похолодает ещё сильнее. В тёмное время суток температура воздуха также опустится до -3°C… -8°C, однако в восточных районах — сразу до -13°C. Днём синоптики обещают не выше +3°C… +8°C.
Ранее Mkset делился советами о том, когда уфимским водителям следует переобувать свои автомобили на зимнюю резину, а также во сколько это обойдётся для жителей башкирской столицы.