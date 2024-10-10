Стихия разыграется в Башкирии на День Республики

В пятницу, 11 октября, синоптики ждут снегопады и осадки в виде мокрого снега. Оперативные службы также предупреждают о возможности о гололёда, а также налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер на большей части Республики будет умеренным, однако в отдельных частях возможны сильные порывы. Ночью в Башкирии похолодает до 0°C… -5°C. Днём же воздух разогреется лишь до 0°C… +5°C.