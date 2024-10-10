Срочно заберите свою иномарку!

До принудительного перемещения автомобилей на эвакуаторах владельцам транспортных средств дали время — на лобовые стёкла представители администрации поместили соответствующие уведомления. Если никаких мер принято не будет, хозяевам машин придётся платить за размещение их авто на специализированной стоянке. Фотографии некоторых автомобилей разместили на ресурсах мэрии.