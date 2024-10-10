Срочно заберите свою иномарку!

Posted 10 октября, 16:52
Published 10 октября, 16:52
Modified 10 октября, 16:54
Updated 10 октября, 16:54
В Стерлитамаке собираются эвакуировать на штрафстоянки все обнаруженные брошенные и разукомплектованные автомобили, занимающие парковочные места на улицах и во дворах. Об этом отчиталась администрация города.
До принудительного перемещения автомобилей на эвакуаторах владельцам транспортных средств дали время — на лобовые стёкла представители администрации поместили соответствующие уведомления. Если никаких мер принято не будет, хозяевам машин придётся платить за размещение их авто на специализированной стоянке. Фотографии некоторых автомобилей разместили на ресурсах мэрии.
Ранее Mkset сообщал о том, что на дорогах Башкирии заметили необычный автомобиль, напоминающий боевую машину из «Безумного Макса».