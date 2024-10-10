Срочно заберите свою иномарку!

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Posted 10 октября, 16:52

Published 10 октября, 16:52

Modified 10 октября, 16:54

Updated 10 октября, 16:54

В Башкирии нашли брошенные автомобили

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10 октября 2024, 16:52
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии нашли брошенные автомобили

В Башкортостане власти начнут массово увозить автомобили с мест стоянки — рассказываем, что происходит.

В Стерлитамаке собираются эвакуировать на штрафстоянки все обнаруженные брошенные и разукомплектованные автомобили, занимающие парковочные места на улицах и во дворах. Об этом отчиталась администрация города.

До принудительного перемещения автомобилей на эвакуаторах владельцам транспортных средств дали время — на лобовые стёкла представители администрации поместили соответствующие уведомления. Если никаких мер принято не будет, хозяевам машин придётся платить за размещение их авто на специализированной стоянке. Фотографии некоторых автомобилей разместили на ресурсах мэрии.

В Башкирии заметили машину из «Безумного Макса»
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Ранее Mkset сообщал о том, что на дорогах Башкирии заметили необычный автомобиль, напоминающий боевую машину из «Безумного Макса».

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