«Штраф Хабирова» вводят в Башкирии

Posted 10 октября, 07:56
Published 10 октября, 07:56
Modified 10 октября, 07:58
Updated 10 октября, 07:58
В октябре 2024 года в Республике планируется принять закон, который может существенно изменить правила игры для жителей и организаций. Суть нововведения заключается в введении штрафов за неисполнение решений, принятых Главой Башкортостана. Законопроект уже прошел первое чтение.
Как пояснил Председатель Государственного Собрания — Курултая Константин Толкачев, инициатива направлена на выполнение указа Президента Российской Федерации и создание эффективного механизма для защиты граждан.
Что же ждет тех, кто решит проигнорировать указания? Согласно проекту закона, за неисполнение решений главы Республики предусмотрены внушительные штрафы. Для граждан сумма штрафа составит от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей, а юридические лица могут понести убытки в размере от 100 000 до 500 000 рублей.
Как объясняют в пресс-службе Госсобрания, на данный момент на территории Республики действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения. Координирующую функцию выполняет республиканский оперативный штаб, возглавляемый Главой Башкортостана. Все решения этого штаба будут обязательны к исполнению, а законопроект вводит санкции за их неисполнение.
Как ранее сообщал Mkset, Радий Хабиров подписал изменения в указ о дополнительных мерах социальной поддержки.