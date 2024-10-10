«Штраф Хабирова» вводят в Башкирии

Что же ждет тех, кто решит проигнорировать указания? Согласно проекту закона, за неисполнение решений главы Республики предусмотрены внушительные штрафы. Для граждан сумма штрафа составит от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей, а юридические лица могут понести убытки в размере от 100 000 до 500 000 рублей.