РЭО презентовал новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024

спецтехника — это первое и одно из важнейших звеньев в цепочке обращения с отходами. В настоящее время в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) занято около 23,6 тысячи единиц специальной техники. Однако сохраняется потребность в мусоровозах, составляющая 3 286 единиц. Важно, чтобы новая техника отвечала всем современным требованиям, продиктованным нынешними условиями, и обеспечивала вывоз отходов от южных регионов до районов Крайнего Севера. В ходе РЭФ была представлена техника, отвечающая заданным требованиям.