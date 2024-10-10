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Posted 10 октября, 15:52

Published 10 октября, 15:52

Modified 10 октября, 15:52

Updated 10 октября, 15:52

РЭО презентовал новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024

РЭО презентовал новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024

10 октября 2024, 15:52
Фото: РЭО
В ходе Российского экологического форума (РЭФ) Российский экологический оператор представил мусоровозы, предназначенные для работы в районах плотной застройки. С экспозицией новейшей техники ознакомился заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева,

спецтехника — это первое и одно из важнейших звеньев в цепочке обращения с отходами. В настоящее время в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) занято около 23,6 тысячи единиц специальной техники. Однако сохраняется потребность в мусоровозах, составляющая 3 286 единиц. Важно, чтобы новая техника отвечала всем современным требованиям, продиктованным нынешними условиями, и обеспечивала вывоз отходов от южных регионов до районов Крайнего Севера. В ходе РЭФ была представлена техника, отвечающая заданным требованиям.

На полях форума также были презентованы самые востребованные среди регоператоров образцы мусоровозов с различными вариантами погрузки емкостей с ТКО для их последующей транспортировки, пишет gorod55.ru.

Согласно заявлению замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, на выставке продемонстрировали такую технику, как маневренный мусоровоз для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованным техническим требованиям РЭО, мусоровоз для вывоза как обычных контейнеров, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеров заглубленного типа или контейнеров типа «колокольчик», а также мусоровоз с установкой, изменяющей степень уплотнения ТКО.

В этом году РЭФ состоялся 7–9 октября и включал в себя Молодежный день и деловую программу. Организаторами РЭФ стали Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

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