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Posted 10 октября, 09:59

Published 10 октября, 09:59

Modified 10 октября, 09:59

Updated 10 октября, 09:59

РЭО: Четыре профильных министерства поддержали концепцию минимизации отходов

РЭО: Четыре профильных министерства поддержали концепцию минимизации отходов

10 октября 2024, 09:59
Фото: 1MI
В среду, 9 октября, на Российском экологическом форуме прошла сессия, посвященная технологиям сокращения объема образования отходов в пищевой отрасли. Партнером мероприятия выступил банк еды «Русь». РЭО представил свою концепцию минимизации отходов, которую уже поддержали четыре ведомства.

На заседании обсуждались способы сокращения количества пищевых отходов и их захоронения на полигонах. Инициативу от Российского экологического оператора представил руководитель департамента вторичных ресурсов Андрей Рудаков, пишет 56orb.ru.

Он отметил, что в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» разрабатывается концепция по уменьшению образования отходов, особое внимание уделено органическим, в частности пищевым, отходам. Они составляют значительную часть твердых коммунальных отходов и усложняют их сортировку. Рудаков предложил фудшеринг как одно из решений проблемы.

Концепция уже согласована с Минприроды, Минпросвещения, Минпромторгом и Минсельхозом России с незначительными поправками. 16 сентября документ был направлен в Правительство РФ. В 2025 году планируется разработка дорожной карты с четкими задачами для министерств представить предложения по мероприятиям и нормативным актам.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев ранее упоминал, что Россия обладает технологиями утилизации органических отходов, востребованными за рубежом. Он также поддержал инициативу депутата Госдумы Артема Метелева по созданию инфраструктуры фудшеринга в России.

Представленная на молодежном дне РЭФ-2024 инициатива предполагает создание сети банков еды по всей стране, а также законодательную поддержку и регулирование данного рынка.

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