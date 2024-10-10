РЭО: Четыре профильных министерства поддержали концепцию минимизации отходов

Posted 10 октября, 09:59
Published 10 октября, 09:59
Modified 10 октября, 09:59
Updated 10 октября, 09:59
На заседании обсуждались способы сокращения количества пищевых отходов и их захоронения на полигонах. Инициативу от Российского экологического оператора представил руководитель департамента вторичных ресурсов Андрей Рудаков, пишет 56orb.ru.
Он отметил, что в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» разрабатывается концепция по уменьшению образования отходов, особое внимание уделено органическим, в частности пищевым, отходам. Они составляют значительную часть твердых коммунальных отходов и усложняют их сортировку. Рудаков предложил фудшеринг как одно из решений проблемы.
Концепция уже согласована с Минприроды, Минпросвещения, Минпромторгом и Минсельхозом России с незначительными поправками. 16 сентября документ был направлен в Правительство РФ. В 2025 году планируется разработка дорожной карты с четкими задачами для министерств представить предложения по мероприятиям и нормативным актам.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев ранее упоминал, что Россия обладает технологиями утилизации органических отходов, востребованными за рубежом. Он также поддержал инициативу депутата Госдумы Артема Метелева по созданию инфраструктуры фудшеринга в России.
Представленная на молодежном дне РЭФ-2024 инициатива предполагает создание сети банков еды по всей стране, а также законодательную поддержку и регулирование данного рынка.