РЭО: Четыре профильных министерства поддержали концепцию минимизации отходов

Концепция уже согласована с Минприроды, Минпросвещения, Минпромторгом и Минсельхозом России с незначительными поправками. 16 сентября документ был направлен в Правительство РФ. В 2025 году планируется разработка дорожной карты с четкими задачами для министерств представить предложения по мероприятиям и нормативным актам.