Пропавших байкеров нашли в Башкирии

Posted 10 октября, 15:03
Published 10 октября, 15:03
Modified 10 октября, 15:05
Updated 10 октября, 15:05
Напомним, компания выехала из Иглино в направлении Белорецкого района ещё в начале недели — 8 октября. Туристы сообщили родственникам примерное время, когда они должны достичь точки назначения, однако к заявленному месту в назначенный час байкеры так и не явились. Обеспокоенные близкие обратились в «службу 112».
На ресурсах поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что поиски завершились успешно.
— Найдены, живы, — гласит лаконичная публикация.
Подробности поисковой операции сообщил и. о. начальника регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов. Со слов руководителя оперативной службы, у байкеров посреди дороги закончилось топливо — мотоциклисты застряли в местности вне зоны действия сети, поэтому и не могли выйти на связь.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии среди леса пропали две 25-летние девушки. Поклонницы активного отдыха сошли с тропы и потеряли ориентир, не сумев покинуть массив самостоятельно.