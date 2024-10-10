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Posted 10 октября, 15:03

Published 10 октября, 15:03

Modified 10 октября, 15:05

Updated 10 октября, 15:05

Пропавших байкеров нашли в Башкирии

Пропавших байкеров нашли в Башкирии

10 октября 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
В Башкортостане завершились поиски троих мотоциклистов, не выходивших на связь двое суток — отчитались оперативные службы и волонтёры в четверг, 10 октября.

Напомним, компания выехала из Иглино в направлении Белорецкого района ещё в начале недели — 8 октября. Туристы сообщили родственникам примерное время, когда они должны достичь точки назначения, однако к заявленному месту в назначенный час байкеры так и не явились. Обеспокоенные близкие обратились в «службу 112».

На ресурсах поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что поиски завершились успешно.

— Найдены, живы, — гласит лаконичная публикация.

Подробности поисковой операции сообщил и. о. начальника регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов. Со слов руководителя оперативной службы, у байкеров посреди дороги закончилось топливо — мотоциклисты застряли в местности вне зоны действия сети, поэтому и не могли выйти на связь.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии среди леса пропали две 25-летние девушки. Поклонницы активного отдыха сошли с тропы и потеряли ориентир, не сумев покинуть массив самостоятельно.

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