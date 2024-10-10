Пропавших байкеров нашли в Башкирии

Напомним, компания выехала из Иглино в направлении Белорецкого района ещё в начале недели — 8 октября. Туристы сообщили родственникам примерное время, когда они должны достичь точки назначения, однако к заявленному месту в назначенный час байкеры так и не явились. Обеспокоенные близкие обратились в «службу 112».