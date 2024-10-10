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Posted 10 октября, 08:18

Published 10 октября, 08:18

Modified 10 октября, 08:18

Updated 10 октября, 08:18

«Пьяные» чипсы появились в Уфе

Праздновать Новый год суррогатами предлагают россиянам

10 октября 2024, 08:18
Фото: mkset.ru

«Пьяные» чипсы появились в Уфе

Розничные сети начали подготовку к самому ожидаемому зимнему празднику и уже удивляют ассортиментом.

На календаре только 10 октября, а магазины уже начинают подготовку к новогодней суете. Розничные сети обновили сезонные предложения, и на прилавках уже можно заметить праздничные товары. Среди первых появились новогодние чипсы.

Россиянам, в частности, уфимцам предлагают отпраздновать Новый год суррогатами. В продаже в Уфе появились чипсы со вкусом праздника. Первый вариант — игристое, второе — красное икра. Как уже привычно, ни шампанского, ни морского деликатеса в продукции нет. Ощущение праздника призваны дать вкусовые и ароматические добавки. Цена пачки новогоднего «лакомства» — около ₽125. Так что новогодний «стол» можно накрыть по цене стаканчика кофе.

Уфимцы уже оценили новинку:

— Если раньше в Новый год была забита наркология, то теперь веселые деньки наступят в гастроэнтерологии

— Нормально! Бюджетно! Стильно! Вредно! Молодежно!

— Зря смеетесь. Пиво со вкусом «Оливье» и «Селедки под „шубой“ давно есть. Пришла пора ассортимента и для язвенников

— Давайте-давайте, воспитывайте в детях алкашей

— Хмм… Чую после выплаты взноса по ипотеке, покупки подарков всяким начальникам и иже с ними именно на такое новогоднее меню денег у меня и останется, — пишут уфимцы.

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