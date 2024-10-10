Праздновать Новый год суррогатами предлагают россиянам

Россиянам, в частности, уфимцам предлагают отпраздновать Новый год суррогатами. В продаже в Уфе появились чипсы со вкусом праздника. Первый вариант — игристое, второе — красное икра. Как уже привычно, ни шампанского, ни морского деликатеса в продукции нет. Ощущение праздника призваны дать вкусовые и ароматические добавки. Цена пачки новогоднего «лакомства» — около ₽125. Так что новогодний «стол» можно накрыть по цене стаканчика кофе.