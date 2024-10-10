Подозрительные пожары произошли в Башкирии

Posted 10 октября, 05:36
Published 10 октября, 05:36
Modified 10 октября, 06:00
Updated 10 октября, 06:00
Как стало известно, первый инцидент произошел ночью 10 октября, около 6 утра на 4 этаже 9-этажного дома по улице Дзержинского. Здесь загорелся ящик, стоящий на лестничной клетке. Пожарные прибыли на место и оперативно потушили огонь, удалось спасти двух человек из задымленного помещения.
Однако это не единственный случай. В соседнем многоквартирном доме также вспыхнул пожар, который повредил дверное полотно в тамбуре и коляску на 8 этаже. Сотрудники МЧС смогли спасти трех человек, среди которых был один ребенок. К счастью, горение было ликвидировано без серьезных последствий для жильцов.
На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который пытается выяснить причины возникновения пожаров.
— Одной из предполагаемых причин может быть поджог, — сообщают в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, конфликт за парковочное место в Кумертау обернулся попыткой поджога и уголовным делом.