mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 05:36

Published 10 октября, 05:36

Modified 10 октября, 06:00

Updated 10 октября, 06:00

Два дома вспыхнули в Башкортостане

Подозрительные пожары произошли в Башкирии

10 октября 2024, 05:36
Фото: МЧС России

Два дома вспыхнули в Башкортостане

Друг за другом загорелись подъезды соседних домов в Нефтекамске, не исключен поджог, сообщает в четверг, 10 октября, МЧС Республики Башкортостан.

Как стало известно, первый инцидент произошел ночью 10 октября, около 6 утра на 4 этаже 9-этажного дома по улице Дзержинского. Здесь загорелся ящик, стоящий на лестничной клетке. Пожарные прибыли на место и оперативно потушили огонь, удалось спасти двух человек из задымленного помещения.

Однако это не единственный случай. В соседнем многоквартирном доме также вспыхнул пожар, который повредил дверное полотно в тамбуре и коляску на 8 этаже. Сотрудники МЧС смогли спасти трех человек, среди которых был один ребенок. К счастью, горение было ликвидировано без серьезных последствий для жильцов.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который пытается выяснить причины возникновения пожаров.

— Одной из предполагаемых причин может быть поджог, — сообщают в ведомстве.
Женская ссора на парковке кончилась парой коктейлей «Молотова»
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, конфликт за парковочное место в Кумертау обернулся попыткой поджога и уголовным делом.

Читайте также:
Подарок Собянина прибыл в УфуПобеду над цивилизацией одержали в БашкирииВ Башкирии заметили машину из «Безумного Макса»
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Поджог#Многоквартирный дом#Белебей#Мелеуз#Подозрительные пожары
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика