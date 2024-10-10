Подозрительные пожары произошли в Башкирии

Однако это не единственный случай. В соседнем многоквартирном доме также вспыхнул пожар, который повредил дверное полотно в тамбуре и коляску на 8 этаже. Сотрудники МЧС смогли спасти трех человек, среди которых был один ребенок. К счастью, горение было ликвидировано без серьезных последствий для жильцов.