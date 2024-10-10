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Posted 10 октября, 04:47

Published 10 октября, 04:47

Modified 10 октября, 06:10

Updated 10 октября, 06:10

Вышку 5G свалили жители села в Башкортостане

Победу над цивилизацией одержали в Башкирии

10 октября 2024, 04:47
Фото: vk.com

Вышку 5G свалили жители села в Башкортостане

Истерия о вышках 5G получила новый виток в башкирском селе, сообщают очевидцы в соцсетях.

Утверждается, что произошёл инцидент в селе Ташбулатово Абзелиловского района Башкортостана — там местные жители самовольно демонтировали вышку сотовой связи. Сельчане якобы открутили болты башни, в результате вышка рухнула, повредив заодно линии электропередач. Местные СМИ пишут, что провайдер готовит заявление в МВД по Республике Башкортостан.

Утверждается, что мотивом таких действий мог послужить страх перед излучением 5G. За несколько лет до инцидента — в 2021 году — в селе уже происходил подобный случай. Тогда сельчане снесли вышку трактором.

Первые наработки в технологии стандарта мобильной связи 5G увидели свет ещё в 2014 году. Первую такую станцию в России запустили в сентябре 2019 года. Технология сразу обросла конспирологическими теориями — своего пика их распространение достигло в период начала распространения COVID-19.

Слесарь рухнул вместе с ЛЭП в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о смертельном инциденте в Учалинском районе Башкирии. Там рабочий забрался на опору ЛЭП для осмотра проводов и рухнул вместе со столбом — мужчина пролетел восемь метров и разбился.

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