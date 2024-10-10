Первый снег выпал в Башкирии

Напомним, ранее синоптики прогнозировали для Башкирии четыре дня зимы в октябре. Но их расчеты указывали на зыбкий снежный покров во второй половине месяца, а не на старте второй декады. Впрочем, и с прогнозом на лето синоптики, мягко говоря, в Башкирии не угадали.