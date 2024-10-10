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Posted 10 октября, 16:31

Published 10 октября, 16:31

Modified 10 октября, 16:33

Updated 10 октября, 16:33

Первый снег выпал в Башкирии

Первый снег выпал в Башкирии

10 октября 2024, 16:31
Фото: 1MI
Зимние кадры сняли в Татышлинском районе Республики Башкортостан в четверг, 10 октября, сообщает телеканал UTV.

Как и предупреждали синоптики и спасатели, первый снег выпал в Башкирии в четверг, 10 октября. Атмосферные видеодоказательства первого дыхания зимы поступили из Татышлинского района. Снег укрывает трассу. Съемку, судя по ракурсу, вели из салона автомобиля. Водителям в условиях снега с дождем и вероятного утреннего тумана стоит быть предельно внимательными за рулём.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали для Башкирии четыре дня зимы в октябре. Но их расчеты указывали на зыбкий снежный покров во второй половине месяца, а не на старте второй декады. Впрочем, и с прогнозом на лето синоптики, мягко говоря, в Башкирии не угадали.

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