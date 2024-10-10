Падение ребенка в шахту заинтересовало Бастрыкина

Posted 10 октября, 08:21
Published 10 октября, 08:21
Modified 10 октября, 08:23
Updated 10 октября, 08:23
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту травмирования 12-летнего мальчика, который упал в шахту в Нефтекамске. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая.
Ранее Mkset сообщал о том, что 12-летний мальчик упал в шахту зернохранилища в Нефтекамске вечером 8 октября. Несмотря на риск смерти и травмы, подросток выжил. Он даже остался в сознании во время спасательной операции, хоть и не мог самостоятельно пошевелиться.
Ребенка извлечь удалось из шахты с использованием специального оборудования. Мальчика транспортировали в больницу Нефтекамска. Высота падения составила около 12 метров, уточнили в МЧС.
Почему ребенок оказался внутри потенциального опасного объекта и то должен понести ответственность за увечья мальчика — выяснит проверка, которую инициировали следователи Башкирии.
Напомним, ранее прокуратура занялась проверкой отказа в выплате пенсии ребенку-инвалиду, который живет во многодетной приемной семье. Всего у супругов десятеро детей, только трое из них родные. Остальные приемные, некоторые инвалиды, получающие пенсию по состоянию здоровья.