Падение ребенка в шахту заинтересовало Бастрыкина

Ранее Mkset сообщал о том, что 12-летний мальчик упал в шахту зернохранилища в Нефтекамске вечером 8 октября. Несмотря на риск смерти и травмы, подросток выжил. Он даже остался в сознании во время спасательной операции, хоть и не мог самостоятельно пошевелиться.