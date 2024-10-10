Новый праздник будет в Башкирии

Posted 10 октября, 15:32
Published 10 октября, 15:32
Modified 10 октября, 15:34
Updated 10 октября, 15:34
Со слов руководителя Республики, отныне каждое 10 октября в Башкирии будет отмечаться День Курая. Впрочем, о планах делать дату выходным Хабиров не сообщал — работать в этот день придётся и впредь.
Сообщить о своём решении глава Башкирии решил в ходе своей речи перед первым концертом Государственного ансамбля кураистов. Стоимость билетов на мероприятия составляла от 400 до 1000 ₽.
Курай — музыкальный инструмент, распространённый у ряда тюркских народов, прежде всего, у татар и башкир. Представляет собой продольную открытую флейту.
Напомним, 11 октября в Башкирии — выходной. В эту дату отмечается День Республики. Как сообщал ранее Mkset, в 2024 году власти региона заявили, что официального салюта во время празднования жителям и гостям столицы Башкортостана ждать не стоит.