Марсоход помог установить, как на Марсе исчезла вода

Posted 10 октября, 09:09
Published 10 октября, 09:09
Modified 10 октября, 09:11
Updated 10 октября, 09:11
По сообщению newkhakasiya.online, марсоход Curiosity, которому предрекали всего год работы, начал свою миссию на Марсе в 2012 году и продолжает находиться на поверхности планеты, предоставляя ценные данные для научных исследований.
На этот раз ученых заинтересовали карбонаты, так как они могут отразить изменения климата на планете. Curiosity нагрел образцы почти до 900 градусов и использовал лазерный спектрометр для анализа выделившихся газов.
Анализ изотопов минералов, полученных с помощью Curiosity, показывает, что на поверхности Марса не существовало жизни, по крайней мере в тот период, когда они формировались. Тем не менее это не исключает вероятность наличия жизни в прошлом, а также возможность того, что она могла находиться под поверхностью планеты.
В публикации, вышедшей в научном журнале PNAS, предложены два потенциальных механизма формирования карбонатов. Соавтор этого исследования Дженнифер Стерн отметила, что их возникновение могло быть связано с чередованием влажных и сухих временных периодов или с кристаллизацией в условиях высокой солености воды при замерзании.
Ведущий автор работы Дэвид Бертт объяснил причины своих выводов: изотопные соотношения углерода и кислорода оказались значительно выше, чем все ранее зарегистрированные параметры на Земле или Марсе. Это свидетельствует о том, что процесс испарения происходил с необычайной силой, что приводило к увеличению доли более тяжелых изотопов. Поскольку эти изотопы не были утрачены, любые процессы, способствующие образованию более легких изотопов, были гораздо менее активными.
Ученые полагают, что миллиарды лет назад Марс отличался гораздо более теплым климатом и на его поверхности могли быть реки, озера и, возможно, океаны. Когда планета остыла и утратила свое глобальное магнитное поле, она стала уязвимой к солнечному ветру. Таким образом, большая часть атмосферы исчезла, и Марс превратился в холодную, засушливую пустыню.