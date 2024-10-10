Марсоход помог установить, как на Марсе исчезла вода

Анализ изотопов минералов, полученных с помощью Curiosity, показывает, что на поверхности Марса не существовало жизни, по крайней мере в тот период, когда они формировались. Тем не менее это не исключает вероятность наличия жизни в прошлом, а также возможность того, что она могла находиться под поверхностью планеты.