Лидер «Салавата Юлаева» едва стоит на ногах

Болельщики поддерживают нападающего «Салавата Юлаева» через социальные сети и желают ему скорейшего выздоровления и возвращения на лёд. Травму Глеб Кузьмин получил 17 сентября 2024 года во время матча с омским «Авангардом». Глеб Кузьмин столкнулся с соперником Дарреном Дитцем и сильно ударился головой о борт. Уфимского хоккеиста срочно госпитализировали, а потом самолетом отправили на лечение в Москву. После операции ему предстоит длительная реабилитация. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Лидер уфимского хоккейного клуба уверенно идет на поправку.