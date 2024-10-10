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Posted 10 октября, 07:10

Published 10 октября, 07:10

Modified 10 октября, 07:18

Updated 10 октября, 07:18

Нападающего «Салавата Юлаева» навестила команда

Лидер «Салавата Юлаева» едва стоит на ногах

10 октября 2024, 07:10
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Нападающего «Салавата Юлаева» навестила команда

Товарищи по команде навестили травмированного на льду хоккеиста в столичной больнице: видео визита появилось в соцсетях в четверг, 10 октября.

Команда хоккейного клуба «Салават Юлаев» прилетела в Москву к своему товарищу по льду Глебу Кузьмину. Теплая встреча спортсменов произошла прямо в больничном коридоре. Получивший травму на игре Глеб Кузьмин продолжает лечение в столичном госпитале. На кадрах видео заметно, что спортсмену трудно передвигаться, он едва ходит. Каждое движение ему приходится делать с усилием.


Болельщики поддерживают нападающего «Салавата Юлаева» через социальные сети и желают ему скорейшего выздоровления и возвращения на лёд. Травму Глеб Кузьмин получил 17 сентября 2024 года во время матча с омским «Авангардом». Глеб Кузьмин столкнулся с соперником Дарреном Дитцем и сильно ударился головой о борт. Уфимского хоккеиста срочно госпитализировали, а потом самолетом отправили на лечение в Москву. После операции ему предстоит длительная реабилитация. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Лидер уфимского хоккейного клуба уверенно идет на поправку.

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