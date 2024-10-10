Лидер «Салавата Юлаева» едва стоит на ногах

Posted 10 октября, 07:10
Published 10 октября, 07:10
Modified 10 октября, 07:18
Updated 10 октября, 07:18
Команда хоккейного клуба «Салават Юлаев» прилетела в Москву к своему товарищу по льду Глебу Кузьмину. Теплая встреча спортсменов произошла прямо в больничном коридоре. Получивший травму на игре Глеб Кузьмин продолжает лечение в столичном госпитале. На кадрах видео заметно, что спортсмену трудно передвигаться, он едва ходит. Каждое движение ему приходится делать с усилием.
Болельщики поддерживают нападающего «Салавата Юлаева» через социальные сети и желают ему скорейшего выздоровления и возвращения на лёд. Травму Глеб Кузьмин получил 17 сентября 2024 года во время матча с омским «Авангардом». Глеб Кузьмин столкнулся с соперником Дарреном Дитцем и сильно ударился головой о борт. Уфимского хоккеиста срочно госпитализировали, а потом самолетом отправили на лечение в Москву. После операции ему предстоит длительная реабилитация. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Лидер уфимского хоккейного клуба уверенно идет на поправку.