Как сделать компост из осенних листьев быстро и бесплатно?

Повторение слоев: снова насыпьте слой листьев толщиной примерно 30 см. Увлажните водой из ведра, чтобы они были влажными, но не мокрыми (консистенция должна быть похожа на влажную губку). Нанесите еще один тонкий слой земли. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока мешок не будет полностью заполнен, оставив небольшое пространство сверху.