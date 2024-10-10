Как сделать компост из осенних листьев быстро и бесплатно?

Posted 10 октября, 13:06
Published 10 октября, 13:06
Modified 10 октября, 13:08
Updated 10 октября, 13:08
К счастью, существует более быстрый способ, который позволяет получить компост в течение нескольких месяцев.
Для приготовления компоста в мешках наиболее подходят листья плодовых деревьев. Они быстро разлагаются и содержат множество полезных веществ, которые обогатят ваш грунт. Однако, если таких листьев недостаточно, не беда.
Листья березы, липы и тополя тоже хорошо подойдут для компостирования. Избегайте использования дубовых листьев.
— Дубовые листья содержат много дубильных веществ, которые замедляют процесс разложения, — считает Ольга, опытный огородник и автор канала «А ты знал?»
Подготовка материалов и оборудования: найдите большие полиэтиленовые черные мешки объемом от 120 до 150 литров. Подготовьте небольшое количество земли или компоста.
Сбор: возьмите один мешок и наполните его на треть сухими листьями. Тщательно утрамбуйте слой, чтобы увеличить плотность и ускорить процесс компостирования.
Добавление земли: на утрамбованный слой листьев аккуратно насыпьте тонкий слой земли (около 5-10 см). Она поможет вводить микроорганизмы, необходимые для разложения.
Повторение слоев: снова насыпьте слой листьев толщиной примерно 30 см. Увлажните водой из ведра, чтобы они были влажными, но не мокрыми (консистенция должна быть похожа на влажную губку). Нанесите еще один тонкий слой земли. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока мешок не будет полностью заполнен, оставив небольшое пространство сверху.
Закрытие и хранение мешка: аккуратно закройте мешок, чтобы предотвратить выход влаги и проникновение воздуха, но при этом оставьте небольшие отверстия для циркуляции воздуха. Разместите получившуюся массу в теплом, защищенном от прямых солнечных лучей месте. Периодически (раз в неделю) переворачивайте мешок, чтобы обеспечить равномерное разложение материалов и ускорить процесс.
Ожидание и использование компоста: компостирования может занять от 2 до 6 месяцев в зависимости от условий и частоты переворачивания мешка. Готовый компост будет иметь однородную, темную текстуру и приятный землистый запах.
Для более быстрого созревания компоста можно добавить в мешок около литра древесной золы и несколько горстей аммиачной селитры. Эти добавки обогатят смесь необходимыми минералами и ускорят разложение органики. Завяжите мешок и разместите его в теплом, защищенном от ветра месте в саду.
— Не делайте отверстия для аэрации в мешках, так как это может привести к высыханию листьев и замедлению процесса, — советует блогер.
У этого метода множество преимуществ. Во-первых, экономия времени: компост будет готов уже к весне. Во-вторых, мобильность: мешки легко перемещать по участку, чтобы разместить их в наиболее благоприятных условиях.
Кроме того, компост в мешках не размывается дождями и не подвергается нападению вредителей и сорняков. Однако есть и минусы. Мешки используются одноразово, поэтому на них придется потратиться. Но Ольга уверяет, что «это незначительная трата по сравнению с теми преимуществами, которые вы получите».
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