Как постирать пуховик в стиральной машине и сохранить его качество

Еще одна распространенная ошибка — стирка пуховика вместе с другими вещами. Это может привести к тому, что пух прилипнет к другим предметам одежды, а также к их повреждению из-за острых краев и элементов куртки. Рекомендуется стирать пуховики отдельно или вместе с похожими по текстуре и уходу вещами. Также полезно использовать мягкие стиральные порошки или специальные средства для пуховой одежды, которые помогут сохранить пуховое наполнение в идеальном состоянии.