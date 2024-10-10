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Posted 10 октября, 13:44

Published 10 октября, 13:44

Modified 10 октября, 13:46

Updated 10 октября, 13:46

Как быстро почистить стиральную машинку в домашних условиях?

Как быстро почистить стиральную машинку в домашних условиях?

10 октября 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney
Как быстро почистить стиральную машинку в домашних условиях?
Стиральная машина — один из главных помощников в доме, и когда она начинает издавать неприятные запахи, это может стать настоящей проблемой.

В этой статье мы разберем, как правильно ухаживать за стиральной машиной, чтобы она служила долго и без проблем.

Почему стиральная машина может пахнуть?

Неприятные запахи в стиральной машине могут быть вызваны несколькими факторами. Один из основных — это накопление остатков моющих средств и жидких кондиционеров для белья. Эти вещества могут оставаться на дне барабана и внутренних поверхностях машины, создавая идеальные условия для размножения бактерий и плесени. Особенно это актуально в условиях высокой влажности и при недостаточной вентиляции после каждой стирки.

Кроме того, в стиральной машине могут скапливаться волосы, кожные чешуйки и другие органические остатки от белья, которые также способствуют развитию неприятных бактериальных ароматов. Недостаточная частота чистки и обслуживания машины усугубляет эту проблему, приводя к хроническому запаху, который может распространяться не только на белье, но и по всему дому.

Чистка фильтра

Фильтр сливного насоса — это то место, где накапливается множество мелких предметов: пуговицы, монетки и прочий мусор. Чтобы его почистить, необходимо снять крышку фильтра. Обязательно подложите что-нибудь на пол, чтобы впитать воду, которая может вылиться при откручивании крышки. С помощью щетки и теплой воды вымойте фильтр. Рекомендуется проводить такую чистку хотя бы раз в 10 стирок.

Уксус — ваш помощник в борьбе с загрязнениями

Это мощный натуральный чистящий агент, который идеально подходит для ухода за уплотнительными резинками в домашних условиях.

— Налейте столовую ложку уксуса в пустую пластиковую бутылку с распылителем, долейте водой до половины и тщательно взболтайте. Затем обрызгайте уплотнительную резинку раствором и дайте ему действовать в течение пяти минут, — советует Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома»

Уксусовая кислота эффективно разрушает накопившиеся на резинке остатки моющих средств, жира и других загрязнений, делая поверхность гладкой и чистой. После того как уксусный раствор настоялся, возьмите мягкую зубную щетку и аккуратно протрите уплотнительную резинку, уделяя особое внимание складкам и углублениям, где скапливается грязь.

Зубная щетка поможет удалить мелкие частицы мусора и обеспечит тщательную очистку. После чистки промойте резинку чистой водой и дайте ей полностью высохнуть на воздухе. Регулярное использование этого метода поможет поддерживать уплотнительные резинки в хорошем состоянии, предотвращая их высыхание и потерю эластичности.

Уксус — ваш помощник в борьбе с загрязнениямиУксус — ваш помощник в борьбе с загрязнениями
Уксус — ваш помощник в борьбе с загрязнениями. Фото: Изображение Midjourney

Лоток для моющих средств

Лоток для порошка и кондиционера — это еще одно место, где могут скапливаться остатки моющих средств и ржавчина. Если вы не знаете, как достать лоток, обратитесь к инструкции или посмотрите обучающие видео.

— После извлечения лотка обрызгайте его уксусом и оставьте на 10 минут. Для удаления налета используйте зубную щетку и тряпочку из микрофибры, — рассказывает блогер.

Глубокая чистка барабана

Для того чтобы очистить труднодоступные части стиральной машины, можно использовать таблетки для посудомоечной машины. Положите две таблетки в пустой барабан и выберите самый длинный режим стирки с максимальной температурой. Такая чистка удалит внутренние загрязнения и бактерии.

Как часто нужно чистить стиральную машину?

Регулярность чистки зависит от частоты использования машины и качества воды. В среднем, рекомендуется проводить глубокую чистку раз в три месяца. Однако, если вы замечаете, что запах появляется чаще, возможно, стоит делать это чаще.

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#Ольга Харина#Одежда#Дом и сад#Чистота
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