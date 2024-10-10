Как быстро почистить стиральную машинку в домашних условиях?

Кроме того, в стиральной машине могут скапливаться волосы, кожные чешуйки и другие органические остатки от белья, которые также способствуют развитию неприятных бактериальных ароматов. Недостаточная частота чистки и обслуживания машины усугубляет эту проблему, приводя к хроническому запаху, который может распространяться не только на белье, но и по всему дому.