Как быстро почистить стиральную машинку в домашних условиях?

Posted 10 октября, 13:44
Published 10 октября, 13:44
Modified 10 октября, 13:46
Updated 10 октября, 13:46
В этой статье мы разберем, как правильно ухаживать за стиральной машиной, чтобы она служила долго и без проблем.
Неприятные запахи в стиральной машине могут быть вызваны несколькими факторами. Один из основных — это накопление остатков моющих средств и жидких кондиционеров для белья. Эти вещества могут оставаться на дне барабана и внутренних поверхностях машины, создавая идеальные условия для размножения бактерий и плесени. Особенно это актуально в условиях высокой влажности и при недостаточной вентиляции после каждой стирки.
Кроме того, в стиральной машине могут скапливаться волосы, кожные чешуйки и другие органические остатки от белья, которые также способствуют развитию неприятных бактериальных ароматов. Недостаточная частота чистки и обслуживания машины усугубляет эту проблему, приводя к хроническому запаху, который может распространяться не только на белье, но и по всему дому.
Фильтр сливного насоса — это то место, где накапливается множество мелких предметов: пуговицы, монетки и прочий мусор. Чтобы его почистить, необходимо снять крышку фильтра. Обязательно подложите что-нибудь на пол, чтобы впитать воду, которая может вылиться при откручивании крышки. С помощью щетки и теплой воды вымойте фильтр. Рекомендуется проводить такую чистку хотя бы раз в 10 стирок.
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— Налейте столовую ложку уксуса в пустую пластиковую бутылку с распылителем, долейте водой до половины и тщательно взболтайте. Затем обрызгайте уплотнительную резинку раствором и дайте ему действовать в течение пяти минут, — советует Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома»
Уксусовая кислота эффективно разрушает накопившиеся на резинке остатки моющих средств, жира и других загрязнений, делая поверхность гладкой и чистой. После того как уксусный раствор настоялся, возьмите мягкую зубную щетку и аккуратно протрите уплотнительную резинку, уделяя особое внимание складкам и углублениям, где скапливается грязь.
Зубная щетка поможет удалить мелкие частицы мусора и обеспечит тщательную очистку. После чистки промойте резинку чистой водой и дайте ей полностью высохнуть на воздухе. Регулярное использование этого метода поможет поддерживать уплотнительные резинки в хорошем состоянии, предотвращая их высыхание и потерю эластичности.
Лоток для порошка и кондиционера — это еще одно место, где могут скапливаться остатки моющих средств и ржавчина. Если вы не знаете, как достать лоток, обратитесь к инструкции или посмотрите обучающие видео.
— После извлечения лотка обрызгайте его уксусом и оставьте на 10 минут. Для удаления налета используйте зубную щетку и тряпочку из микрофибры, — рассказывает блогер.
Для того чтобы очистить труднодоступные части стиральной машины, можно использовать таблетки для посудомоечной машины. Положите две таблетки в пустой барабан и выберите самый длинный режим стирки с максимальной температурой. Такая чистка удалит внутренние загрязнения и бактерии.
Регулярность чистки зависит от частоты использования машины и качества воды. В среднем, рекомендуется проводить глубокую чистку раз в три месяца. Однако, если вы замечаете, что запах появляется чаще, возможно, стоит делать это чаще.
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