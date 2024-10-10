Искусственный интеллект поможет жителям Уфы в выборе мастеров на «Авито»

Тестовой группе будет демонстрироваться блок «Нейросеть собрала главное». По мере исследования пользовательских комментариев и обнаружения общих моментов алгоритм создает сводный отзыв, состоящий из двух блоков: «Преимущества» и «Недостатки». Когда данные о мастере по второму блоку отсутствуют, демонстрируется только первый. Покупатели видят в описании самые актуальные качества мастеров: скорость и аккуратность, отзывчивость и качество работы. Уточнить данные можно, просмотрев отзывы ниже. В ходе тестового этапа сгенерированный алгоритмом отзыв тоже можно будет оценить. Такая возможность предоставляется пользователям для усовершенствования системы и повышения ее точности и информативности.