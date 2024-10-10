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Posted 10 октября, 07:39

Published 10 октября, 07:39

Modified 10 октября, 07:40

Updated 10 октября, 07:40

Искусственный интеллект поможет жителям Уфы в выборе мастеров на «Авито»

Искусственный интеллект поможет жителям Уфы в выборе мастеров на «Авито»

10 октября 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты обучили большую языковую модель (LLM) «Авито» анализу пользовательских отзывов о поставщиках услуг, на основе которых формируется сводная справка. В ней размещена обобщенная информация из отзывов, содержащая основные положительные и отрицательные качества мастера.

Таким образом уфимцы смогут получать целостное представление о поставщике услуги, выделить его главные качества. Кроме того, опция помогает направить поток заказчиков на надежных мастеров.

Тестовой группе будет демонстрироваться блок «Нейросеть собрала главное». По мере исследования пользовательских комментариев и обнаружения общих моментов алгоритм создает сводный отзыв, состоящий из двух блоков: «Преимущества» и «Недостатки». Когда данные о мастере по второму блоку отсутствуют, демонстрируется только первый. Покупатели видят в описании самые актуальные качества мастеров: скорость и аккуратность, отзывчивость и качество работы. Уточнить данные можно, просмотрев отзывы ниже. В ходе тестового этапа сгенерированный алгоритмом отзыв тоже можно будет оценить. Такая возможность предоставляется пользователям для усовершенствования системы и повышения ее точности и информативности.

Алгоритм базируется на обученной разработчиками «Авито» большой языковой модели — подобные системы уже действуют на платформе при создании описаний товаров в категории «Обувь, одежда, аксессуары». Для обучения алгоритма нахождению и акцентированию главных смыслов в пользовательских отзывах AI-редакторы сайта произвели разметку, в базу которой заложено свыше 20 тысяч примеров. Алгоритм дообучался и работает на собственных мощностях платформы.

Инновационная опция доступна в режиме тестирования в ряде категорий «Авито Услуг». На начальном этапе половине пользователей «Авито» будут демонстрироваться подсказки от искусственного интеллекта. Впоследствии функция распространится и на остальные вертикали платформы.

По словам Натальи Юматовой, директора по доверию и безопасности «Авито», исследования помогли выяснить, что в 95% случаев перед покупкой в интернете граждане обращаются к отзывам о продавце или поставщике услуг. Благодаря отзывам становится проще разобраться в многообразии выбора, принимать максимально эффективные решения, а благодаря применению машинного обучения инновационный сервис будет способствовать экономии времени, затрачиваемого на изучение профиля. «Мы будем внимательно следить за обратной связью от пользователей, чтобы постоянно совершенствовать нашу модель», — заключила эксперт.

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