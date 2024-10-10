Ипотека без процентов — это реально

Posted 10 октября, 18:11
Published 10 октября, 18:11
Modified 10 октября, 18:11
Updated 10 октября, 18:11
Исламское партнёрское финансирование, или исламский банкинг — новое направление на финансовом рынке России. Основанное на нормах шариата, оно строго соответствует принципам, описанным в Коране и Сунне. Это относится ко всем юридическим и финансовым действиям. Исламское инвестирование должно быть халяльным и поддержано иджамамом.
Иджма — источник мусульманского права. Мнение авторитетных мусульманских правоведов, касаемо вопросов, ответы на которые отсутствуют в священных книгах Коране и Сунне.
С 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года Башкирия, Дагестан, Татарстан и Республика Чечня стали участниками пилотного (экспериментального) проекта. Цель — установление правового регулирования и создание необходимых условий для исламского партнерского финансирования. Участвовать в проекте могут юридические лица, включенные в соответствующий реестр Банка России. На сегодня таких организаций двадцать четыре. Пять из которых зарегистрированы в Башкирии.
— Количество контрактов увеличилось с 1 июля в 3,9 раз. Остатки по этим операциям выросли в 26,5 раз. По операциям размещения средств, таким как Мурабаха и договор поручительства, также было отмечено увеличение количества действующих договоров таким как Мурабаха и договор поручительства, — отметила и. о. Министра финансов РБ Светлана Малинская.
Мурабаха — исламская ипотека. В Сбербанке, например, Мурбаха представлена в виде рассрочки на покупку квартиры в готовом или строящемся доме по нормам шариата.
Нормы шариата — это предписания, регулирующие все сферы жизни мусульман. Мусульманский банкинг, исходя из этих норм, запрещает:
процентный (ссудный) доход — эта операция считается ростовщичеством
повышенный риск, например, «игра на понижение» на фондовом рынке
любая прибыль как результат случайных обстоятельств, спекуляции ценными бумагами
инвестирование казино, игорного бизнеса, производство и продажа алкоголя и свинины, оружия, табачных изделий, наркотических веществ, непристойных изображений
присвоение чужого имущества
продажи долга.
Основная цель предпринимательства в исламе — удовлетворение действительных потребностей общества и отдельно взятого человека исключительно с помощью дозволенных (халяль) ресурсов для производства, справедливого распределения и обмена. Не менее важно при этом вести бизнес так, чтобы грамотно расходовать ресурсы, оказывать помощь людям и не нарушать их права. Придерживаться принципов честности и справедливости, персональной ответственности.
Халяль — все что допустимо в исламе.
Харам — недопустимые действия мусульман.
А также на разделении прибылей и убытков:
Мудараба — договор доверительного управления, где инвестор не участвует в управлении бизнесом.
Мушарака — когда каждый партнер, вложивший долю инвестиций, участвует в управлении.
Сегодня российское общество мало осведомлено об исламском партнерстве. Многие уверены, что продукты исламского банкинга доступны только для мусульман. Это не верно.
Независимо от вероисповедания человек или организация могут пользоваться всеми инструментами исламского банкинга, если они более привлекательны, чем обычные традиционные банковские предложения.
Из-за бесконечных санкций происходит переориентация российской экономики от недружественных европейских государств к странам Ближнего Востока, Азии, Африки. Большая часть населения этих государств исповедует ислам. Благодаря исламскому банкингу российские компании получат возможность стать партнерами по сделкам со своими зарубежными коллегами в соответствии с нормами ислама. Пока из-за небольших различий в финансовых системах часть вопросов не удается решить до вступления регулирующих правовых норм.
В интервью телеканалу БСТ руководитель администрации Духовного управления мусульман республики, член российской Ассоциации экспертов по исламским финансам Алмаз Абдуллин рассказал, что будет, когда финансовая модель на основе второй мировой религии заработает в полную силу.
— Мы ожидаем, что в Республике Башкортостан появятся больше организаций, которые предлагают услуги в соответствии с партнерскими принципами работы. Для обычного населения и для бизнеса это подразумевает наличие альтернативных источников финансирования. Это означает, что появятся финансовые институты, предлагающие инструменты для практикующих мусульман. Они не будут противоречить их принципам и устоям с точки зрения религии. При этом нет никаких ограничений в плане религии, пола, возраста, цвета кожи для клиентов банка. Здесь мы говорим про экономические отношения без каких-либо ограничений. Клиентами могут быть все граждане нашей страны, любой бизнес, если он разделяет именно эти экономические отношения и хочет работать в соответствии с этими принципами, — подчеркнул Алмаз Абдуллин.
И.о. Министра финансов Республики Башкортостан Светлана Малинская также отметила, что формирование основ партнерского финансирования задача государственного масштаба и значимости. Осуществление эксперимента в Республике Башкортостан находится в числе приоритетных задач. Не менее важными задачами развития пилотного проекта являются разъяснительная работа среди жителей республики и развитие услуг халяль в различных отраслях. Развитие исламского партнерства — перспективное направление для финансовой системы Республики Башкортостан и всей России.