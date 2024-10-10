Глава РЭО раскрыл задачи ФГИС «Экомониторинг»

Руководитель рабочей группы координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты Российской Федерации Александр Пшеничников, в свою очередь, засвидетельствовал готовность общественных активистов к участию в работе по содействию соблюдению экологических норм и предоставлению достоверной информации о фактах их нарушений.