Глава РЭО раскрыл задачи ФГИС «Экомониторинг»

Posted 10 октября, 17:57
Published 10 октября, 17:57
Modified 10 октября, 17:57
Updated 10 октября, 17:57
Как рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, ФГИС «Экомониторинг» призвана стать базой единой системы государственного экологического мониторинга. Создание единой системы нуждается в согласованном развитии ее элементов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне организаций, подвел итог глава РЭО. Об этом пишет NewsNN.ru.
В ходе сессии ее участники рассмотрели перспективы использования создаваемой системы и возможности, которые она обеспечивает для разных категорий пользователей.
Как отметил советник гендиректора РЭО Сергей Егоршев, создаваемая система должна стать универсальным инструментом для обеспечения экологического благополучия жителей России, сохранения окружающей среды, рационального природопользования.
Общественные организации и экологические активисты являются потенциальными активными пользователями системы.
«Обществу нужна достоверная, понятная и доступная информация», — заявил в своем выступлении председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Руководитель рабочей группы координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты Российской Федерации Александр Пшеничников, в свою очередь, засвидетельствовал готовность общественных активистов к участию в работе по содействию соблюдению экологических норм и предоставлению достоверной информации о фактах их нарушений.
Состояние окружающей среды во многом связано с качеством организации экологического мониторинга в регионах. Региональные системы имеют возможность выполнять роль оперативного источника информации для комплексной системы экомониторинга.
Представители ведущих российских профильных вузов высказались за необходимость научного сопровождения со стороны ведущих университетов и обучение кадров, работающих в сфере обеспечения деятельности по эксплуатации и развитию ФГИС «Экомониторинг» и всей системы экологического мониторинга в стране.