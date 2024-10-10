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Posted 10 октября, 03:30

Published 10 октября, 03:30

Modified 10 октября, 03:30

Updated 10 октября, 03:30

Элвин Грей угодил в больницу

Элвин Грей угодил в больницу

10 октября 2024, 03:30
Фото: tg/Элвин Грей
Знаменитый артист Элвин Грей поделился в своем telegram-канале в среду, 9 октября, новостью о своем состоянии здоровья.

В своем видеообращении Элвин рассказал, что решил пройти полный медицинский чек-ап.

— Всем привет! Ну что, ребят, я решил пройти полный чек-ап. Все анализы сдать. Вот сижу я в палате. Накормили, ЭКГ взяли, — делится музыкант с поклонниками.

Артист подчеркнул важность регулярного обследования и планирует делать это каждый год.

Несмотря на то что он находится в больнице, Элвин Грей настроен оптимистично: «А так всё круто. Всем хорошего настроения». Однако не обошлось и без упоминания о недомоганиях. Артист отметил, что простудился, у него опухли гланды, ведь «погода оставляет желать лучшего».

Напомним, Элвин Грей известен не только своими музыкальными успехами, но и проблемами со слухом. Он страдает от двусторонней тугоухости, что, по его словам, стало следствием интенсивной работы в музыкальной индустрии.

Как ранее сообщал Mkset, артист оказался в центре скандала, когда он узнал о долге в 100 миллионов рублей за исполнение популярного татарского хита «Туган Як».

Элвин Грей оказался должен 100 млн рублей
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