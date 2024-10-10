Элвин Грей угодил в больницу

Несмотря на то что он находится в больнице, Элвин Грей настроен оптимистично: «А так всё круто. Всем хорошего настроения». Однако не обошлось и без упоминания о недомоганиях. Артист отметил, что простудился, у него опухли гланды, ведь «погода оставляет желать лучшего».