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Posted 10 октября, 08:59

Published 10 октября, 08:59

Modified 10 октября, 09:01

Updated 10 октября, 09:01

ЕИРЦ РБ запустил сервис «Онлайн-офис» для дистанционного обслуживания клиентов

ЕИРЦ РБ запустил сервис «Онлайн-офис» для дистанционного обслуживания клиентов

10 октября 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney
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«Онлайн-офис» позволяет дистанционно клиентам решить вопросы, которые касаются сферы ЖКХ.

Единый информационно-расчётный центр Республики Башкортостан «Мои платежи» запустил сервис «Онлайн-офис» для дистанционного обслуживания клиентов по вопросам ЖКХ. Он находится на официальном сайте и предназначен для того, чтобы упростить процесс подачи обращений, заявлений, копий документов по всем ресурсоснабжающим организациям, которые входят в Единый платежный документ (ЕПД).

Для этого необходимо только заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Сервис укажет пользователям, какие документы нужны для подачи заявления по каждой тематике, а также даст необходимые подсказки при заполнении форм.

«Онлайн-офис» позволяет дистанционно клиентам решить следующие вопросы:

  • открытие/переоформление/закрытие договора;
  • корректировка начислений (перерасчёт);
  • возврат ошибочных оплат/поиск оплат;
  • подать документы на возобновление подачи электроэнергии после отключения;
  • заказать справку об отсутствии задолженности;
  • подать заявку на установку, опломбировку электросчётчика;
  • передать акты после замены/поверки счетчиков воды, тепла;
  • другие вопросы по предоставлению ЖКУ.
Фото: Онлайн-офис

«Онлайн-офис» — это интуитивно понятный цифровой сервис с легкой навигацией. Для доступа к нему, пользователю необходимо перейти на сайт www.eirc-rb.ru в раздел «Онлайн-офис», расположенный в верхнем правом углу, выделенный оранжевой кнопкой.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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