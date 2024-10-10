ЕИРЦ РБ запустил сервис «Онлайн-офис» для дистанционного обслуживания клиентов

Единый информационно-расчётный центр Республики Башкортостан «Мои платежи» запустил сервис «Онлайн-офис» для дистанционного обслуживания клиентов по вопросам ЖКХ. Он находится на официальном сайте и предназначен для того, чтобы упростить процесс подачи обращений, заявлений, копий документов по всем ресурсоснабжающим организациям, которые входят в Единый платежный документ (ЕПД).