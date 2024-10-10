ЕИРЦ РБ запустил сервис «Онлайн-офис» для дистанционного обслуживания клиентов

Posted 10 октября, 08:59
Published 10 октября, 08:59
Modified 10 октября, 09:01
Updated 10 октября, 09:01
Единый информационно-расчётный центр Республики Башкортостан «Мои платежи» запустил сервис «Онлайн-офис» для дистанционного обслуживания клиентов по вопросам ЖКХ. Он находится на официальном сайте и предназначен для того, чтобы упростить процесс подачи обращений, заявлений, копий документов по всем ресурсоснабжающим организациям, которые входят в Единый платежный документ (ЕПД).
Для этого необходимо только заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Сервис укажет пользователям, какие документы нужны для подачи заявления по каждой тематике, а также даст необходимые подсказки при заполнении форм.
«Онлайн-офис» позволяет дистанционно клиентам решить следующие вопросы:
«Онлайн-офис» — это интуитивно понятный цифровой сервис с легкой навигацией. Для доступа к нему, пользователю необходимо перейти на сайт www.eirc-rb.ru в раздел «Онлайн-офис», расположенный в верхнем правом углу, выделенный оранжевой кнопкой.