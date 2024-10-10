«Единая Россия» поддерживает комплексное развитие сельских территорий

Posted 10 октября, 12:15
Published 10 октября, 12:15
Modified 10 октября, 12:15
Updated 10 октября, 12:15
Как заявил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев, финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» ежегодно является одним из приоритетов партии.
По словам Якушева, в прошлом году по предложению ЕР финансирование госпрограммы по развитию села было увеличено на 26 миллиардов рублей. Средства пошли на освоение сельхозземель, закупку техники и внедрение технологий. Якушев подчеркнул, что партия старается максимально сохранить финансовое обеспечение сел в новом проекте бюджета.
Важное направление — строительство новых и обновление действующих социальных объектов в селах: школ, больниц, домов культуры. В народной программе партии эти планы отражены. Якушев заявил, что ЕР нужно обеспечивать комфортные условия для жизни и работы в селах.
«В соответствии с поручением президента особый акцент мы делаем именно на сельские школы. Из 4,6 тысячи российских школ 66% находятся в сельской местности», — рассказал Владимир Якушев.
В прошлом году построено и отремонтировано 271 здание домов культуры. По итогам 2024 года планируется завершить работы еще на 346 объектах. Возводятся медучреждения, в том числе модульные, строятся библиотеки и многофункциональные культурные центры. В рамках программы догазификации был проведен газ до границ 1,1 миллиона участков, а полностью подключены 660 тысяч домохозяйств.
Также развивается инициативное бюджетирование, подразумевающее участие жителей в распределении местных бюджетов для решения локальных вопросов. Много внимания уделяется программам «Земский доктор» и «Земский учитель», реализация которых уже позволила привлечь на село 65 тысяч медиков и более пяти тысяч учителей. Со следующего года по поручению главы государства стартует программа «Земский работник культуры».
В числе других мер — расширение доступности лекарств на селе за счет их продажи в местных медицинских организациях. Такое решение дает доступ к медикаментам там, где отсутствуют стационарные аптеки. Также идет работа по обеспечению связью сел и развитию сельского туризма, сообщает сайт партии ER.RU.