«Единая Россия» поддерживает комплексное развитие сельских территорий

В прошлом году построено и отремонтировано 271 здание домов культуры. По итогам 2024 года планируется завершить работы еще на 346 объектах. Возводятся медучреждения, в том числе модульные, строятся библиотеки и многофункциональные культурные центры. В рамках программы догазификации был проведен газ до границ 1,1 миллиона участков, а полностью подключены 660 тысяч домохозяйств.