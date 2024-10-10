Дикая лиса покусала бабушек в Башкирии

Posted 10 октября, 17:32
Published 10 октября, 17:32
Modified 10 октября, 17:34
Updated 10 октября, 17:34
Инцидент случился в селе Кусимовского рудника. По данным издания, 87-летняя старушка сидела на лавочке, когда к ней подобралось животное. Лисица внезапно стала проявлять агрессию к женщине и вцепилась в неё.
Мимо в этот момент проходила 65-летня женщина — пенсионерка попыталась помочь бабушке, однако сама получила от хищника несколько укусов.
Очевидцы случившегося сообщили обо всём в «службу 112». Сейчас животное поймано. Пострадавших и саму лисицу осматривают специалисты. Предположительно, хищник мог быть заражён бешенством.
Ранее башкортостанское управление Роспотребнадзора отчитывалось о ситуации с гидрофобией в регионе. По данным надзорного ведомства, за последние 11 лет в Башкирии фиксировался всего один случай гибели от бешенства — жертвой опаснейшего заболевания стал мужчина, получивший укус лисы.