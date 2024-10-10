Дикая лиса покусала бабушек в Башкирии

Ранее башкортостанское управление Роспотребнадзора отчитывалось о ситуации с гидрофобией в регионе. По данным надзорного ведомства, за последние 11 лет в Башкирии фиксировался всего один случай гибели от бешенства — жертвой опаснейшего заболевания стал мужчина, получивший укус лисы.