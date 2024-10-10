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Posted 10 октября, 17:32

Published 10 октября, 17:32

Modified 10 октября, 17:34

Updated 10 октября, 17:34

Дикая лиса покусала бабушек в Башкирии

Дикая лиса покусала бабушек в Башкирии

10 октября 2024, 17:32
Фото: 1MI. Архивное фото
Две пожилые жительницы Абзелиловского района Башкортостана пострадали в результате нападения хищника, сообщает местная интернет-газета «Абзелил» в четверг, 10 октября.

Инцидент случился в селе Кусимовского рудника. По данным издания, 87-летняя старушка сидела на лавочке, когда к ней подобралось животное. Лисица внезапно стала проявлять агрессию к женщине и вцепилась в неё.

Мимо в этот момент проходила 65-летня женщина — пенсионерка попыталась помочь бабушке, однако сама получила от хищника несколько укусов.

Очевидцы случившегося сообщили обо всём в «службу 112». Сейчас животное поймано. Пострадавших и саму лисицу осматривают специалисты. Предположительно, хищник мог быть заражён бешенством.

Мужчина умер после укуса лисы в Башкирии
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Ранее башкортостанское управление Роспотребнадзора отчитывалось о ситуации с гидрофобией в регионе. По данным надзорного ведомства, за последние 11 лет в Башкирии фиксировался всего один случай гибели от бешенства — жертвой опаснейшего заболевания стал мужчина, получивший укус лисы.

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