Денис Буцаев: Молодежный день РЭФ собрал тысячу человек

Posted 10 октября, 18:51
Published 10 октября, 18:51
Modified 10 октября, 18:51
Updated 10 октября, 18:51
Как рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, самое прогрессивное и быстро реагирующее на инициативы поколение в России — это молодежь, что наглядно подтверждается проведением молодежного дня РЭФ. В этом году на площадке форума собрались более тысячи участников из России и зарубежья. Для РЭО молодежная аудитория — наиболее важный элемент работы над реформой отрасли обращения с отходами и созданием экономики замкнутого цикла, подытожил Буцаев. Об этом пишет NewsNN.
В молодежном дне, который открыл основную программу форума, приняли участие студенты, юннаты, активисты, представители экологических центров, региональных операторов, а также 20 делегатов из стран СНГ. В рамках мероприятия провели 14 разнопрофильных сессий, шесть практических воркшопов, а также конференцию научно-практических студенческих работ.
Участники форума присоединились к акции «БумБатл» движения «Экосистема», сдав килограммы макулатуры, ко Всероссийской акции «Друзья наши меньшие», пожертвовав более ста килограммов корма для животных из приютов. Кроме того, они переплавили крышечки в уникальной мастерской переработки на колесах «Зеленый фургон», обеспечивающей полный цикл переработки пластика, побывали на выставках «Зеленый квадрат» и «Демьяновские этюды».
Ключевым мероприятием деловой программы молодежного дня оказалась пленарная сессия «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности».
Активисты проекта «Эколидеры» провели образовательные воркшопы, а также запустили проекты будущих природоохранных законодательных инициатив.
Среди почетных гостей молодежного дня РЭФ были гендиректор РЭО Денис Буцаев, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, директор Федерального центра дополнительного образования детей Игорь Козин.