Денис Буцаев: Молодежный день РЭФ собрал тысячу человек

Как рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, самое прогрессивное и быстро реагирующее на инициативы поколение в России — это молодежь, что наглядно подтверждается проведением молодежного дня РЭФ. В этом году на площадке форума собрались более тысячи участников из России и зарубежья. Для РЭО молодежная аудитория — наиболее важный элемент работы над реформой отрасли обращения с отходами и созданием экономики замкнутого цикла, подытожил Буцаев. Об этом пишет NewsNN.