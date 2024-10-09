Вторая волна монетизации объявлена в Уфе

Posted 9 октября, 03:38
Published 9 октября, 03:38
Modified 9 октября, 03:38
Updated 9 октября, 03:38
Вторая в 2024 году Монетная неделя будет проходить в Башкирии вплоть по 20 октября, сообщает региональное отделение ЦБ РФ. Акция проводится для возвращения монет в оборот: магазинам часто нечем выдавать сдачу при расчетах с покупателями. В это время монетки томятся дома в стеклянных банках или в копилках. В рамках предыдущей акции, прошедшей с 20 мая по 2 июня 2024 года, жители Башкортостана сдали более 580 тысяч монет, общая сумма составила свыше 2,7 миллиона рублей. Вес — 2,8 тонны.
Теперь обменять монеты на банкноты можно не только в банковских учреждениях, но и в торговых сетях. Эта услуга предоставляется бесплатно, и вы можете сдать любое количество монет, даже если они имеют повреждения — такие как царапины, вмятины или коррозия. Главное, чтобы монеты были современными, выпущенными после 1997 года. Рекомендуется предварительно отсортировать монеты по номиналам для ускорения процесса обмена.
— Регулярно Центральный банк организует мероприятия по возврату монет в оборот. Часто они просто остаются в домах граждан, в то время как многие торговые точки сталкиваются с их дефицитом, — подчеркнул Марат Кашапов, руководитель Отделения Башкортостан Уральского ГУ Банка России.
При посещении банка важно иметь с собой паспорт, тогда как для похода в магазины это не является обязательным. В магазинах можно только произвести обмен мелких монет на купюры, тогда как пополнение счета допускается исключительно в банке.