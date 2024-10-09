Вторая волна монетизации объявлена в Уфе

Теперь обменять монеты на банкноты можно не только в банковских учреждениях, но и в торговых сетях. Эта услуга предоставляется бесплатно, и вы можете сдать любое количество монет, даже если они имеют повреждения — такие как царапины, вмятины или коррозия. Главное, чтобы монеты были современными, выпущенными после 1997 года. Рекомендуется предварительно отсортировать монеты по номиналам для ускорения процесса обмена.