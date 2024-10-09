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Posted 9 октября, 18:14

Published 9 октября, 18:14

Modified 9 октября, 18:16

Updated 9 октября, 18:16

Врача-патриота увековечили в Башкирии

Врача-патриота увековечили в Башкирии

9 октября 2024, 18:14
Фото: Антон Тарасов / Telegram
В Дёмском районе столицы Башкирии появилась мемориальная табличка Петра Васюка — открытие памятной доски состоялось в среду, 9 октября.

Мемориал был установлен на фасаде Дёмской железнодорожной больницы, в которой Васюк на протяжении более 30 лет занимал должность главного врача — общий его стаж в медицине составлял при этом около 43 лет.

О прошедшей церемонии отчитался на своих ресурсах глава местной администрации Антон Тарасов. Он охарактеризовал Васюка как «выдающегося специалиста» и «настоящего патриота».

Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
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Ранее Mkset информировал о том, что в столице Башкирии могут временно демонтировать главную визитную карточку города — памятник Салавата Юлаева. Скульптуру собираются снять с постамента и отправить на реставрацию. Начать работы могут уже в ноябре 2024 года.

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