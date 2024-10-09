Врача-патриота увековечили в Башкирии

Posted 9 октября, 18:14
Published 9 октября, 18:14
Modified 9 октября, 18:16
Updated 9 октября, 18:16
Мемориал был установлен на фасаде Дёмской железнодорожной больницы, в которой Васюк на протяжении более 30 лет занимал должность главного врача — общий его стаж в медицине составлял при этом около 43 лет.
О прошедшей церемонии отчитался на своих ресурсах глава местной администрации Антон Тарасов. Он охарактеризовал Васюка как «выдающегося специалиста» и «настоящего патриота».
Ранее Mkset информировал о том, что в столице Башкирии могут временно демонтировать главную визитную карточку города — памятник Салавата Юлаева. Скульптуру собираются снять с постамента и отправить на реставрацию. Начать работы могут уже в ноябре 2024 года.