Вооруженная банда держала в страхе Башкирию

Posted 9 октября, 07:34
Published 9 октября, 07:34
Modified 9 октября, 11:13
Updated 9 октября, 11:13
Как стало известно, в Кумертау и Куюргазинском районе на протяжении некоторого времени действовала преступная группа, организованная 48-летним жителем Кумертау.
Эта банда, состоящая из четырех постоянных участников, использовала травматические пистолеты для запугивания своих жертв. Они не просто угрожали физической расправой, но и шантажировали людей угрозами расправы над их близкими и имуществом.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РБ. В ходе расследования было установлено, что банда также похитила автомобиль. Уголовное дело направлено в надзорные органы.