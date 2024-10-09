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Posted 9 октября, 07:34

Published 9 октября, 07:34

Modified 9 октября, 11:13

Updated 9 октября, 11:13

Вооруженная банда держала в страхе Башкирию

Вооруженная банда держала в страхе Башкирию

9 октября 2024, 07:34
Фото: 1MI
В Башкортостане завершено расследование уголовного дела в отношении банды, которая угрожала жителям Кумертау и Куюргазинского района, сообщает в среду, 9 октября, региональное МВД.

Как стало известно, в Кумертау и Куюргазинском районе на протяжении некоторого времени действовала преступная группа, организованная 48-летним жителем Кумертау.

Эта банда, состоящая из четырех постоянных участников, использовала травматические пистолеты для запугивания своих жертв. Они не просто угрожали физической расправой, но и шантажировали людей угрозами расправы над их близкими и имуществом.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РБ. В ходе расследования было установлено, что банда также похитила автомобиль. Уголовное дело направлено в надзорные органы.

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Напомним, ранее Mkset сообщал об обмане жителя Уфы поставщиком автомобиля.

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