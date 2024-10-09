В России перестал работать Discord

Posted 9 октября, 03:31
Published 9 октября, 03:31
Modified 9 октября, 07:21
Updated 9 октября, 07:21
На плохую работу Discord за небольшим исключением жалуются в большей части регионов страны, в том числе Башкирии. По словам пользователей, при попытке запустить приложение они сталкиваются с бесконечной загрузкой.
Сбои в работе «геймерского» мессенджера связаны с недавними требованиями Роскомнадзора к разработчикам. Ведомство прислало владельцам мессенджера список из 947 запрещённых в России материалов, размещённых на ресурсе и потребовало оперативно их удалить с платформы. Discord требования надзорного органа проигнорировал.
Ранее Mkset сообщал о том, что из магазина приложений Google для мобильных устройств на базе Android исчезло российское приложение для отслеживания дронов «Радар.Нф».