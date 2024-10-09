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Posted 9 октября, 03:31

Published 9 октября, 03:31

Modified 9 октября, 07:21

Updated 9 октября, 07:21

В России перестал работать Discord

В России перестал работать Discord

9 октября 2024, 03:31
Фото: 1MI
Российские пользователи массово сообщают об отсутствии доступа к популярному мессенджеру — порталы по отслеживанию сбоев на сайтах также фиксируют многочисленные «репорты» из РФ.

На плохую работу Discord за небольшим исключением жалуются в большей части регионов страны, в том числе Башкирии. По словам пользователей, при попытке запустить приложение они сталкиваются с бесконечной загрузкой.

Сбои в работе «геймерского» мессенджера связаны с недавними требованиями Роскомнадзора к разработчикам. Ведомство прислало владельцам мессенджера список из 947 запрещённых в России материалов, размещённых на ресурсе и потребовало оперативно их удалить с платформы. Discord требования надзорного органа проигнорировал.

Из Google Play удалили приложение для отслеживания дронов
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Ранее Mkset сообщал о том, что из магазина приложений Google для мобильных устройств на базе Android исчезло российское приложение для отслеживания дронов «Радар.Нф».

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