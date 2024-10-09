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Posted 9 октября, 11:38

Published 9 октября, 11:38

Modified 9 октября, 11:38

Updated 9 октября, 11:38

В РЭО перечислили важнейшие нормативные правовые акты 2024 года в отрасли ТКО

В РЭО перечислили важнейшие нормативные правовые акты 2024 года в отрасли ТКО

9 октября 2024, 11:38
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев поделился основными нормативно-правовыми изменениями, принятыми в 2024 году в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Его выступление состоялось в рамках профильной сессии на Российском экологическом форуме — 2024.

Глава РЭО отметил, что до реформы не было четкого понимания, какая инфраструктура необходима и в каких регионах, а также отсутствовали данные о количестве образующихся в стране ТКО. Теперь законодательство в этой области значительно улучшилось: введены правила коммерческого учета, порядок разработки территориальных схем и закон о медицинских отходах. Эти изменения способствуют формированию циклической экономики в России, передает newsnn.ru.

Заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитике Алексей Макрушин уточнил, что новые правила разработки территориальных схем помогут более точно формировать маршруты потоков ТКО.

В этом году принято решение о предоставлении субсидий на аэрофотосъемку полигонов с использованием дронов и упрощении создания контейнерных площадок без оформления земельных участков. Также разрабатываются законопроекты, касающиеся обращения со строительными отходами и ТКО в удаленных районах; регулирования компостирования; создания электронных торговых площадок для вторсырья; формирования единой системы управления отходами ФГИС УТКО и другие инициативы.

Напомним, что организаторами Российского экологического форума, проходящего с 7 по 9 октября, выступают РЭО, правительство и Министерство природных ресурсов и экологии России.

#Общество
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