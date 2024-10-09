В РЭО перечислили важнейшие нормативные правовые акты 2024 года в отрасли ТКО

Глава РЭО отметил, что до реформы не было четкого понимания, какая инфраструктура необходима и в каких регионах, а также отсутствовали данные о количестве образующихся в стране ТКО. Теперь законодательство в этой области значительно улучшилось: введены правила коммерческого учета, порядок разработки территориальных схем и закон о медицинских отходах. Эти изменения способствуют формированию циклической экономики в России, передает newsnn.ru.