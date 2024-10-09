В РЭО перечислили важнейшие нормативные правовые акты 2024 года в отрасли ТКО

Posted 9 октября, 11:38
Published 9 октября, 11:38
Modified 9 октября, 11:38
Updated 9 октября, 11:38
Его выступление состоялось в рамках профильной сессии на Российском экологическом форуме — 2024.
Глава РЭО отметил, что до реформы не было четкого понимания, какая инфраструктура необходима и в каких регионах, а также отсутствовали данные о количестве образующихся в стране ТКО. Теперь законодательство в этой области значительно улучшилось: введены правила коммерческого учета, порядок разработки территориальных схем и закон о медицинских отходах. Эти изменения способствуют формированию циклической экономики в России, передает newsnn.ru.
Заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитике Алексей Макрушин уточнил, что новые правила разработки территориальных схем помогут более точно формировать маршруты потоков ТКО.
В этом году принято решение о предоставлении субсидий на аэрофотосъемку полигонов с использованием дронов и упрощении создания контейнерных площадок без оформления земельных участков. Также разрабатываются законопроекты, касающиеся обращения со строительными отходами и ТКО в удаленных районах; регулирования компостирования; создания электронных торговых площадок для вторсырья; формирования единой системы управления отходами ФГИС УТКО и другие инициативы.
Напомним, что организаторами Российского экологического форума, проходящего с 7 по 9 октября, выступают РЭО, правительство и Министерство природных ресурсов и экологии России.