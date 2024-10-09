Уфимцы завтракают пивом и надеждами

Posted 9 октября, 02:38
Published 9 октября, 02:38
Modified 9 октября, 02:38
Updated 9 октября, 02:38
Ранее Mkset писал о том, что уфимцы завтракают объедками. Такие данные содержались в итогах опроса рекрутингового портала. Также в топ утренних гастрономических предпочтений в Уфе попали каши и яичница. Mkset в своем Telegram-канале провел независимый опрос.
Подписчики Mkset активно откликнулись на опрос. Как оказалось, в Уфе завтракают:
— пивом
— творогом с дольками ананаса и лимона
— свежезаваренным кофе
— кашей или омлетом, иногда овсяноблинами с бананами
— бутербродами с колбасой и сыром
— чаем с мятой
— сырниками с чаем
— кофе и сыром
— бутербродами с маслом и медом
— надеждами на продуктивный день.