Уфимцы завтракают пивом и надеждами

Ранее Mkset писал о том, что уфимцы завтракают объедками. Такие данные содержались в итогах опроса рекрутингового портала. Также в топ утренних гастрономических предпочтений в Уфе попали каши и яичница. Mkset в своем Telegram-канале провел независимый опрос.