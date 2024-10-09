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Posted 9 октября, 02:38

Published 9 октября, 02:38

Modified 9 октября, 02:38

Updated 9 октября, 02:38

Уфимцы завтракают пивом и надеждами

Уфимцы завтракают пивом и надеждами

9 октября 2024, 02:38
Фото: mkset.ru
Подписчики Telegram-канала Mkset поделились своими утренними предпочтениями и подтвердили статистику большого опроса.

Ранее Mkset писал о том, что уфимцы завтракают объедками. Такие данные содержались в итогах опроса рекрутингового портала. Также в топ утренних гастрономических предпочтений в Уфе попали каши и яичница. Mkset в своем Telegram-канале провел независимый опрос.

Подписчики Mkset активно откликнулись на опрос. Как оказалось, в Уфе завтракают:

— пивом
— творогом с дольками ананаса и лимона
— свежезаваренным кофе
— кашей или омлетом, иногда овсяноблинами с бананами
— бутербродами с колбасой и сыром
— чаем с мятой
— сырниками с чаем
— кофе и сыром
— бутербродами с маслом и медом
— надеждами на продуктивный день.
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