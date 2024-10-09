Уфимцы смогут бронировать отели через Авито

Posted 9 октября, 08:25
Published 9 октября, 08:25
Modified 10 октября, 08:30
Updated 10 октября, 08:30
Из 13 тысяч отелей 2 844 гостиницы расположены в Южном регионе и на Северном Кавказе, 2 599 — в Москве и Центральном округе, 2 333 — в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, 1 998 — в Поволжье, 1 839 — в Сибири, 1 062 — в Уральском округе, 672 — на Дальнем Востоке.
Среди доступных предложений — номера в таких известных отелях, как «Метрополь» в Москве, «Астория» в Санкт-Петербурге, Grand Karat Sochi в Сочи, «Краснодар Марриотт Отель», Hyatt Regency Ekaterinburg, «ЛОТТЕ Отель Владивосток» и TASIGO Kazan Palace в Казани и многие другие.
Порядка 55% пользователей платформы готовы рассматривать как гостиницы, так и квартиры. Говоря об этом, руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, отметил: сегодня почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду, размещена на Авито. Только за последний год число арендодателей выросло на 20%.
Что касается самым значимых для россиян критериев при выборе площадки для бронирования отелей и квартир, то 24% россиян выбрали безопасность, 33% — наличие поддержки от онлайн-площадки в режиме 24/7, 20% — большое количество предложений.