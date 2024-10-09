Уфимцы смогут бронировать отели через Авито

Порядка 55% пользователей платформы готовы рассматривать как гостиницы, так и квартиры. Говоря об этом, руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, отметил: сегодня почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду, размещена на Авито. Только за последний год число арендодателей выросло на 20%.