Уфа лишится символа города

Posted 9 октября, 18:29
Published 9 октября, 18:29
Modified 9 октября, 18:31
Updated 9 октября, 18:31
Напомним, как информировал ранее Mkset, на кольце в районе торгового комплекса появилась фигура, изображающая зверька с герба Уфы. Горожан решение властей несколько удивило — дело в том, что на этом месте собирались установить совершенно другую скульптуру с иным посылом, масштабы которой сильно превышают габариты проекта с куницей.
Впрочем, власти уже объяснились — никакой ошибки здесь нет. Обещанный памятник на месте появится, но позже. Ранее на этом месте стоял рекламный билборд, он был снят, а чтобы пространство не пустовало — туда временно поместили фигуру куницы. При этом на скульптуру, по заявлениям чиновников, не было потрачено ни копейки средств из казны муниципалитета — куницу оплатили спонсоры.