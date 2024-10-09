Уфа лишится символа города

Впрочем, власти уже объяснились — никакой ошибки здесь нет. Обещанный памятник на месте появится, но позже. Ранее на этом месте стоял рекламный билборд, он был снят, а чтобы пространство не пустовало — туда временно поместили фигуру куницы. При этом на скульптуру, по заявлениям чиновников, не было потрачено ни копейки средств из казны муниципалитета — куницу оплатили спонсоры.