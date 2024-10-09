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Posted 9 октября, 18:29

Published 9 октября, 18:29

Modified 9 октября, 18:31

Updated 9 октября, 18:31

Уфа лишится символа города

Уфа лишится символа города

9 октября 2024, 18:29
Фото: Ксения Калинина
Власти Советского района башкирской столицы сообщили о планах демонтировать арт-объект в виде куницы на «Центральном рынке» — сообщили местные власти.

Напомним, как информировал ранее Mkset, на кольце в районе торгового комплекса появилась фигура, изображающая зверька с герба Уфы. Горожан решение властей несколько удивило — дело в том, что на этом месте собирались установить совершенно другую скульптуру с иным посылом, масштабы которой сильно превышают габариты проекта с куницей.

В Уфе поставили не тот памятник
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Впрочем, власти уже объяснились — никакой ошибки здесь нет. Обещанный памятник на месте появится, но позже. Ранее на этом месте стоял рекламный билборд, он был снят, а чтобы пространство не пустовало — туда временно поместили фигуру куницы. При этом на скульптуру, по заявлениям чиновников, не было потрачено ни копейки средств из казны муниципалитета — куницу оплатили спонсоры.

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