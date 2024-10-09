Субботники РЭО поддержат известные спортсмены

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что участие известных российских спортсменов поможет популяризации экологически сознательного поведения у людей. В рамках соглашения запланированы не только субботники и просветительские мероприятия, но и анализ данных о сборе вторичных ресурсов, а также получение отзывов от потребителе, передает properm.ru.