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Posted 9 октября, 13:28

Published 9 октября, 13:28

Modified 9 октября, 13:28

Updated 9 октября, 13:28

Субботники РЭО поддержат известные спортсмены

Субботники РЭО поддержат известные спортсмены

9 октября 2024, 13:28
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) и ассоциация «Центр социальной поддержки и помощи „Выбор“» заключили соглашение о проведении совместных экологических мероприятий, включая субботники с привлечением известных спортсменов.

Церемония подписания состоялась 8 октября при участии олимпийского чемпиона по бобслею Дмитрия Труненкова.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что участие известных российских спортсменов поможет популяризации экологически сознательного поведения у людей. В рамках соглашения запланированы не только субботники и просветительские мероприятия, но и анализ данных о сборе вторичных ресурсов, а также получение отзывов от потребителе, передает properm.ru.

Злата Чепурная, возглавляющая ассоциацию, выразила уверенность в том, что сотрудничество с РЭО будет расширяться, вовлекая все больше граждан в экологические инициативы.

Главная цель данного партнерства — всестороннее развитие культуры ответственного обращения с вторичными ресурсами и улучшение инфраструктуры для раздельного накопления и сбора отходов.

#Общество
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