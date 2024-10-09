Субботники РЭО поддержат известные спортсмены

Posted 9 октября, 13:28
Published 9 октября, 13:28
Modified 9 октября, 13:28
Updated 9 октября, 13:28
Церемония подписания состоялась 8 октября при участии олимпийского чемпиона по бобслею Дмитрия Труненкова.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что участие известных российских спортсменов поможет популяризации экологически сознательного поведения у людей. В рамках соглашения запланированы не только субботники и просветительские мероприятия, но и анализ данных о сборе вторичных ресурсов, а также получение отзывов от потребителе, передает properm.ru.
Злата Чепурная, возглавляющая ассоциацию, выразила уверенность в том, что сотрудничество с РЭО будет расширяться, вовлекая все больше граждан в экологические инициативы.
Главная цель данного партнерства — всестороннее развитие культуры ответственного обращения с вторичными ресурсами и улучшение инфраструктуры для раздельного накопления и сбора отходов.