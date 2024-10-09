Секрет энергоемкого аккумулятора может оказаться в вине

Исследователи обратили внимание на проблему негативного воздействия на экологию графитовых анодов, используемых в литийионных аккумуляторах. Они решили заменить графит соединениями, извлечёнными из винных кислот, что могло бы сделать аккумуляторы более экологичными и доступными, а также повысить их энергетическую ёмкость, пишет newkhakasiya.online.