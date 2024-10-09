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Posted 9 октября, 09:25

Published 9 октября, 09:25

Modified 9 октября, 09:25

Updated 9 октября, 09:25

Секрет энергоемкого аккумулятора может оказаться в вине

Секрет энергоемкого аккумулятора может оказаться в вине

9 октября 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Австралийские учёные совершили прорыв в области аккумуляторных технологий, разработав более энергоэффективную и экологически чистую батарею на основе веществ, полученных из винной кислоты.

Исследователи обратили внимание на проблему негативного воздействия на экологию графитовых анодов, используемых в литийионных аккумуляторах. Они решили заменить графит соединениями, извлечёнными из винных кислот, что могло бы сделать аккумуляторы более экологичными и доступными, а также повысить их энергетическую ёмкость, пишет newkhakasiya.online.

В результате экспериментов было установлено, что новая технология обеспечивает аккумулятору повышенную энергоэффективность, позволяя ему накапливать больше энергии. В дальнейшем эта технология может позволить создать батареи с увеличенным сроком службы для различных электронных устройств, таких как смартфоны и электромобили.

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