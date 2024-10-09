РЭО призвал увеличить финансирование образовательных программ в сфере обращения с ТКО

Posted 9 октября, 12:05
Published 9 октября, 12:05
Modified 9 октября, 12:06
Updated 9 октября, 12:06
В своем выступлении на сессии гендиректор РЭО Денис Буцаев предложил увеличить фонд стипендий, чтобы сделать обучение профессиям замкнутого цикла более привлекательным.
Буцаев отметил, что для построения экономики замкнутого цикла необходимо много интеллектуальных ресурсов. Именно для этого был создан консорциум по научно-методологическому обеспечению, который помогает РЭО сотрудничать с лучшими учебными заведениями России в вопросе подготовки специалистов. Он добавил, что планируется создать ряд законодательных инициатив, которые изменят порядок финансирования. По его словам, настало время увеличить софинансирование направлений, в которых имеются технологические партнёры. Также необходимо расширить гранты на те отрасли, которые российские власти считают приоритетными. Буцаев добавил, что для привлечения молодых людей нужно увеличить стипендиальный фонд.
Гендиректор РЭО подчеркнул важность содействия правительства партнёрам, которые своими средствами поддерживают образовательные программы. Среди таких мер есть возможность зачёта финансовой поддержки в качестве расходов на продвижение качества человеческого ресурса и освобождение от налогов. Он добавил, что важно понимать, что закрепление за определенной отраслью может носить и материальный стимул.
РЭО в сотрудничестве с вузами — участниками консорциума работает над образовательными программами по подготовке профессионалов в области обращения с отходами. По оценке оператора, в ближайшие три года кадровый голод будет составлять 90 тысяч рабочих мест, а в пятилетней перспективе уже 300 тысяч. Буцаев добавил, что если учитывать смежные сферы, то цифра вырастет в три раза.