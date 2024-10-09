РЭО призвал увеличить финансирование образовательных программ в сфере обращения с ТКО

Буцаев отметил, что для построения экономики замкнутого цикла необходимо много интеллектуальных ресурсов. Именно для этого был создан консорциум по научно-методологическому обеспечению, который помогает РЭО сотрудничать с лучшими учебными заведениями России в вопросе подготовки специалистов. Он добавил, что планируется создать ряд законодательных инициатив, которые изменят порядок финансирования. По его словам, настало время увеличить софинансирование направлений, в которых имеются технологические партнёры. Также необходимо расширить гранты на те отрасли, которые российские власти считают приоритетными. Буцаев добавил, что для привлечения молодых людей нужно увеличить стипендиальный фонд.