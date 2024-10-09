РЭО обозначил ключевые проблемы регионов при исполнении дорожных карт по ТКО

Posted 9 октября, 15:58
Published 9 октября, 15:58
Modified 9 октября, 15:58
Updated 9 октября, 15:58
Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, важнейшую часть работы компании составляет взаимодействие с российскими регионами, региональными властями и операторами. По мнению Буцаева, у оператора установились тесные плодотворные отношения с руководством многих субъектов Федерации, которые способствуют интенсивному развитию зеленой экономики. Дорожные карты по запуску инфраструктуры обращения с ТКО, по данным гендиректора РЭО, реализуются в соответствии с графиком в 42 регионах. Однако существуют и регионы-аутсайдеры, которые столкнулись с риском остаться без новых объектов по обращению с ТКО, и они оказались в так называемой красной зоне, добавил Буцаев. Об этом пишет NewsNN.
По словам руководителя департамента ГЧП РЭО Александры Головановой, которая модерировала сессию, с 2021 года РЭО в рамках инвестиционных и концессионных соглашений подписал дорожные карты по строительству объектов обращения с отходами с 75 субъектами Российской Федерации.
В качестве основных проблем Голованова обозначила сложности с подбором земельных участков, срыв сроков проектирования и строительства, невозможность своевременного привлечения финансирования, ошибки в разработке проектно-сметной документации.
В 2024 году РЭФ проводится с 7 по 9 октября, форум включает в себя молодежный день и деловую программу. В роли организаторов РЭФ выступают Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.