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Posted 9 октября, 15:58

Published 9 октября, 15:58

Modified 9 октября, 15:58

Updated 9 октября, 15:58

РЭО обозначил ключевые проблемы регионов при исполнении дорожных карт по ТКО

РЭО обозначил ключевые проблемы регионов при исполнении дорожных карт по ТКО

9 октября 2024, 15:58
Фото: пресс-служба ППК РЭО
Сессия «На пути к концессии. Как региону успешно реализовать мероприятия „Дорожных карт“ по созданию инфраструктуры обращения с ТКО» прошла 8 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ). На ней рассматривали основные проблемы, связанные с неисполнением дорожных карт в некоторых регионах

Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, важнейшую часть работы компании составляет взаимодействие с российскими регионами, региональными властями и операторами. По мнению Буцаева, у оператора установились тесные плодотворные отношения с руководством многих субъектов Федерации, которые способствуют интенсивному развитию зеленой экономики. Дорожные карты по запуску инфраструктуры обращения с ТКО, по данным гендиректора РЭО, реализуются в соответствии с графиком в 42 регионах. Однако существуют и регионы-аутсайдеры, которые столкнулись с риском остаться без новых объектов по обращению с ТКО, и они оказались в так называемой красной зоне, добавил Буцаев. Об этом пишет NewsNN.

По словам руководителя департамента ГЧП РЭО Александры Головановой, которая модерировала сессию, с 2021 года РЭО в рамках инвестиционных и концессионных соглашений подписал дорожные карты по строительству объектов обращения с отходами с 75 субъектами Российской Федерации.

В качестве основных проблем Голованова обозначила сложности с подбором земельных участков, срыв сроков проектирования и строительства, невозможность своевременного привлечения финансирования, ошибки в разработке проектно-сметной документации.

В 2024 году РЭФ проводится с 7 по 9 октября, форум включает в себя молодежный день и деловую программу. В роли организаторов РЭФ выступают Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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