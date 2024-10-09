РЭО обозначил ключевые проблемы регионов при исполнении дорожных карт по ТКО

Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, важнейшую часть работы компании составляет взаимодействие с российскими регионами, региональными властями и операторами. По мнению Буцаева, у оператора установились тесные плодотворные отношения с руководством многих субъектов Федерации, которые способствуют интенсивному развитию зеленой экономики. Дорожные карты по запуску инфраструктуры обращения с ТКО, по данным гендиректора РЭО, реализуются в соответствии с графиком в 42 регионах. Однако существуют и регионы-аутсайдеры, которые столкнулись с риском остаться без новых объектов по обращению с ТКО, и они оказались в так называемой красной зоне, добавил Буцаев. Об этом пишет NewsNN.